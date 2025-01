Il calciomercato del Napoli vede al centro delle voci Fazzini, calciatore dell’Empoli, che è ammirato anche dai biancocelesti

Il Napoli è rimasto impressionato dalle prestazioni che Jacopo Fazzini sta offrendo nella sua avventura con la maglia dell’Empoli, club che ha fatto chiarezza sul futuro del proprio calciatore.

Proprio grazie al suo avvio di stagione il centrocampista ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Napoli. Gli azzurri sono infatti alla ricerca di un sostegno nella zona centrale del campo, con Folorunsho vicino all’addio.

Il calciomercato è pronto a prendere avvio e Manna, direttore sportivo dei partenopei, non starà di certo fermo a guardare: come anche affermato da Conte, c’è bisogno di rinforzare la rosa laddove ce ne sia bisogno. Il reparto di centrocampo è sicuramente da rinforzare, vista la mancanza di giocatori.

Fazzini, l’Empoli fissa il prezzo: servono minimo otto milioni di euro

A seguito delle voci di mercato è intervenuta ai microfoni di ilovepalermocalcio.com Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, parlando del futuro del suo calciatore e fissando di fatto un prezzo per strapparlo via.

Il calciatore sembra pronto ad affrontare nuove sfide per la sua carriera e abbandonare i toscani, dopo aver affrontato dal 2017 anche le giovanili con la maglia dell’Empoli.

“Fazzini può valere anche più di otto milioni di euro – dice Corsi – vedremo fin dove arriverà questo interesse per lui nel mercato di gennaio”.

Il calciatore è difatti seguito non solo dal Napoli, ma anche dalla Lazio di Baroni: i biancocelesti sono pronti a rinforzare una squadra già completa in tutti i reparti, con l’innesto di un giocatore giovane e importante.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira nei giorni scorsi, il centrocampista ha già un accordo di massima con la Lazio, ma il suo club sembra più orientato a cederlo al Napoli visto un introito maggiore.

Il punto sul mercato del Napoli: Danilo, Fazzini e non solo

Come riportato da SkySport, il Napoli sta lavorando intensamente sul mercato in entrata e in uscita: Manna è alle prese con diverse trattative ed è pronto a soddisfare le richieste di Conte.

Situazione Danilo: “Si aspetta che definisca la situazione con la Juventus. C’è un’attesa fiduciosa per lui” – dice Francesco Modugno.

L’inviato a SkySport ha parlato anche dell’inserimento alla trattiva della Lazio su Fazzini, creando così un fastidio ai biancocelesti: “Il Napoli sta provando a convincere il giocatore grazie ad un progetto in prospettiva, vista la mancanza di coppe e l’attuale poco minutaggio che può garantirgli”.

Sulle cessioni: “Folorunsho vicina la chiusura per un prestito di un milione e otto alla Fiorentina; Zerbin nei prossimi giorni andrà via e Rafa Marin interessa fortemente al Como e al Villareal” – conclude Modugno.