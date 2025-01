Manna è riuscito a colpire: arrivano buone notizie per il direttore sportivo del Napoli, si avvicina il colpo di mercato.

Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per garantire ad Antonio Conte dei colpi che possano aumentare il livello della rosa a disposizione. Ad oggi ci sono diversi elementi a disposizione dell’allenatore che non rientrano all’interno del progetto, e proprio per questo è plausibile che lascino Napoli già in queste settimane.

Al tempo stesso, il direttore sportivo sta lavorando per far entrare calciatori che possano davvero fare al caso del tecnico. A centrocampi, ad esempio, ci sono diversi elementi che sono stati accostati al club azzurri e che potrebbero finire proprio nel mirino di Manna qualora si creassero delle concrete opportunità.

Napoli Calciomercato Ultimissime – Napoli su Fazzini, la decisione dell’Empoli

Jacopo Fazzini è uno dei nomi accostasti al Napoli. Il centrocampista dell’Empoli si è ben messo in mostra fino a questo momento, e potrebbe essere concretamente uno dei obiettivi di mercato della squadra azzurra.

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato attraverso i social le ultime riguardanti la situazione di Fazzini, spiegando quello che sta succedendo e la posizione dell’Empoli.

“Jacopo Fazzini ha un accordo di massima con Lazio (contratto fino al 2029) da diversi giorni. Ma l’Empoli è più orientato a cederlo al Napoli che garantirebbe un introito maggiore e più celerità nel contabilizzare l’operazione a bilancio rispetto al prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto (farebbe ricadere il deal nel 2026)”, ha detto Schira.