Calciomercato – Pellegrini nell’orbita del Napoli, da Roma spunta una nuova indiscrezione: ecco qual è la grande novità

Il calciomercato invernale si è ufficialmente aperto e a due giorni dalla partita contro la Fiorentina, resta quello il tema principale in casa azzurra. Nella giornata di oggi sono numerose le indiscrezioni che vi abbiamo riportato, specie sul centrocampo partenopeo. Il Napoli, infatti, cederà Folorunsho alla Fiorentina e si starebbe muovendo per trovare rinforzi, tra questi c’è Jacopo Fazzini, conteso anche con la Lazio.

Ma non solo, rimanendo nella capitale, ma spostandosi verso la sponda giallorossa, c’è sempre il nome di Lorenzo Pellegrini da tenere in considerazione. Il capitano della Roma non sta vivendo una stagione semplice, anzi, forse la peggiore da inizio carriera. La pressione della sua città natale, della tifoseria e le pessime prestazioni in campo, lo stanno portando ad una rottura definitiva con l’ambiente romanista, già per gennaio.

Napoli-Pellegrini: da Roma novità sulla trattativa

Proprio in questo contesto così caotico intorno al giocatore, si sarebbe inserito il Napoli, interessato al profilo del centrocampista. La prima ipotesi di trattativa con la Roma avrebbe previsto l’inserimento possibile di Jack Raspadori, ma il gol al Venezia ha allontanato le voci di uno scambio, con l’attaccante destinato a rimanere in maglia azzurra almeno fino alla fine della stagione.

Questa mattina, diversi quotidiani hanno riportato di un definitivo rallentamento nella trattativa per il trasferimento del capitano giallorosso al Napoli, ma a ribaltare le indiscrezioni sono stati i colleghi di Radio Radio. Nel corso del programma odierno, infatti, hanno riferito di novità molto importanti.

“Il Napoli accelera su Pellegrini e sorpassa Inter e Arsenal. Antonio Conte lo vuole subito a gennaio. Il calciatore giallorosso avrebbe dato l’ok, il procuratore starebbe trovando l’accordo. L’operazione prescinde da Raspadori”.

Le difficoltà nella trattativa tra Napoli e Roma

Il grande ostacolo che avrebbe rallentato pesantemente la trattativa tra le due squadre, è quello legato all’ingaggio di Pellegrini a Roma. Il capitano, infatti, percepisce 4 milioni di euro, una cifra troppo alta per il Napoli, che, eccezion fatta per i 6 di Lukaku, si è spinto fino ai 3,2 di Politano che è in rosa da anni e che ha vinto anche uno scudetto.

Subito dietro di lui con 3 milioni netti ci sono il capitano Di Lorenzo, un innesto giovane come McTominay e un altro acquisto come David Neres, il cui livello si sta vedendo sul campo. Facile dunque intuire che i 4 milioni percepiti oggi da Pellegrini sono completamente fuori target per gli azzurri.

Il centrocampista dovrà quindi rivedere eventualmente i propri accordi economici prima di un’eventuale firma, motivo per cui l’affare è in standby. Da Roma, però, come detto, insistono su un pressing del Napoli, addirittura ora in vantaggio e non resta dunque che tenervi aggiornati su ulteriori possibili sviluppi.