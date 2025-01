Notizie Calcio Napoli – Il d.s. Manna si sarebbe inserito prepotentemente in una trattativa di mercato, superando la concorrenza e puntando a chiudere l’affare

Tra le notizie calcio Napoli per aprire questo 2025, ci sono quelle legate al calciomercato. Oggi, 2 gennaio, si è aperta ufficialmente la campagna acquisti invernale e gli azzurri saranno estremamente attivi per chiudere i giusti colpi utili per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Una serie di acquisti mirati, evitando spese folli, per riuscire a rimanere in vetta alla classifica di Serie A. Sarà un mese intenso per il d.s. Giovanni Manna, che ha già iniziato a muovere i primi passi nelle trattative, per riuscire a portare a casa una fumata bianca in poco tempo. In queste prime ore della giornata, ad emergere, è un sorpasso da parte della dirigenza partenopea, nei confronti di una concorrente, per un obiettivo di mercato.

Il Napoli sfida la Lazio: blitz per Fazzini. Le ultimissime

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, il Napoli non avrebbe tolto gli occhi da Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli. Solo pochi giorni fa, vi avevamo parlato di come la Lazio avesse avviato contatti seri per portare il giocatore in biancoceleste, ma trovare un accordo con la società toscana non è affatto semplice.

Ecco, dunque, che il Napoli si sarebbe inserito prepotentemente nella trattativa. I limiti imposti sull’indice di liquidità dei biancocelesti, avrebbero favorito il patron De Laurentiis, che non ha di questi pensieri. Proprio sul piano economico, infatti, si sarebbe momentaneamente raffreddata l’operazione.

In questo spiraglio si è gettato a capofitto il d.s. Manna, che ha visto la possibilità di poter trattare con il presidente Corsi. Un’operazione che rinforzerebbe la squadra a centrocampo, visto l’imminente partenza di Folorunsho verso la Fiorentina.

Fazzini al Napoli, le possibili cifre dell’operazione

A rallentare la Lazio, sono state le richieste dell’Empoli. La squadra toscana aprirebbe ad una cessione di Fazzini per circa 15 milioni di euro. I biancocelesti avrebbero provato a trovare un accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni totali. Una richiesta di sconto che non avrebbe convinto particolarmente la società.

Il Napoli, quindi, avrebbe iniziato a lavorare sotto traccia, per cercare di sorpassare la concorrenza. Un vero e proprio blitz di mercato, tale da lasciare la squadra di Baroni a mani vuote.

Questi giorni saranno decisivi per capire le intenzioni delle tre società e anche del calciatore, che con la Lazio potrebbe trovare più spazio, giocare in Europa League, ma non competere per la vittoria dello Scudetto a meno di clamorosi ribaltoni. Nel Napoli, invece, dovrebbe sgomitare di più per un posto in campo, non giocherebbe le coppe europee per quest’anno, ma la prospettiva di vincere la Serie A e di giocare la Champions il prossimo anno potrebbe allettarlo. Poi si passerà all’aspetto economico.