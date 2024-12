Mercato Napoli ultimissime – Il club del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a essere tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato: tentativo in extremis per beffare la Lazio.

Ancora poche ore e il mercato di gennaio avrà finalmente inizio e, considerando le ultimissime voci riguardanti la SSC Napoli, sarà un mese tutt’altro che banale per i tifosi azzurri. Storicamente, la sessione invernale non è molto movimentata all’ombra del Vesuvio, ma la sensazione è che il club azzurro farà più di qualche operazione per regalare una rosa quanto più completa possibile ad Antonio Conte.

Più volte il tecnico ha fatto capire, implicitamente e non solo, che l’organico va puntellato soprattutto in vista di un ritorno, sempre più possibile, in Europa. Anche per questo, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna tiene d’occhio un possibile sgarbo nei confronti della Lazio, con un colpo che andrebbe ad aumentare la qualità a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Calciomercato Napoli, le ultimissime novità su Fazzini: gli azzurri ci credono

Uno dei nomi tenuti d’occhio dalla SSC Napoli per il proprio centrocampo è quello di Jacopo Fazzini: il centrocampista dell’Empoli è da tempo nel mirino del club azzurro, ma negli ultimi giorni è avanzata prepotentemente la Lazio. Lo stesso Angelo Fabiani, uomo mercato della società di Claudio Lotito, non ha chiuso all’arrivo del calciatore nella Capitale, ma il club partenopeo non intende mollare e cerca l’inserimento di prepotenza.

La Lazio, infatti, non ha ancora chiuso per Fazzini, motivo per cui il margine per inserirsi, fino a quando non c’è la chiusura definitiva tra le parti, continua a esserci. Di seguito, quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio:

“Anche il Napoli ha fatto un sondaggio per Fazzini. La Lazio (che resta comunque in vantaggio) non ha ancora chiuso l’accordo sulle cifre e dunque anche il club campano ha chiesto informazioni per liberare Folorunsho in direzione Fiorentina. Empoli e Napoli hanno da diversi anni un filo diretto e hanno concluso diverse operazioni: da vedere adesso se la Lazio riuscirà a chiudere l’affare o se ci sarà il sorpasso del Napoli per il giovane centrocampista italiano”.

Ultime mercato SSC Napoli, le novità sul centrocampo

Jacopo Fazzini è solo una delle ultime idee in casa Napoli per quanto riguarda il centrocampo. Il club azzurro, infatti, è a caccia di un profilo che possa andare a sostituire Folorunsho e il centrocampista dell’Empoli, considerando anche il vantaggio della Lazio per lui, è solo una delle tante idee in ballo.

In questi giorni, tiene banco anche il nome di Lorenzo Pellegrini: Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha di recente aperto la porta a un possibile addio del suo capitano nella sessione di mercato di gennaio e gli azzurri sono alla finestra, con l’entourage che frattanto cerca di testare il terreno anche in Premier League.

Di recente si è fatto anche il nome di Nemanja Matic, calciatore che Antonio Conte conosce bene, considerando il passato in comune al Chelsea, e che potrebbe fare al caso della SSC Napoli a determinate condizioni. Nelle prossime settimane o, chissà, anche nei prossimi giorni la situazione potrebbe essere più chiara, con gli azzurri che cercano l’occasione giusta per il centrocampo.