Napoli calcio ultimissime- Le parole dell’allenatore della Roma Ranieri definiscono il futuro di Pellergini, calciatore in orbita azzurra.

Tanti sono i rumors in casa Napoli relativi al calciomercato, fra colpi necessari e qualche piccolo sogno in grado di rinforzare ancora di più i reparti già coperti della rosa. Ha sorpreso tanto, ad esempio, l’accostamento al club azzurro nei giorni scorsi di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta effettuando una stagione ampiamento sotto alle attese e attualmente non è più neanche un titolare fisso nei giallorossi.

I rumors di mercato parlavano così di un possibile scambio con Giacomo Raspadori, altro scontento, ma di casa azzurra. Il talento ex Sassuolo avrebbe invece più spazio in casa Roma, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala, su cui è forte l’interesse dei turchi del Galatasaray.

L’annuncio sul futuro di Ranieri sul futuro di Pellegrini

Fra tante voci, ha voluto fare chiarezza in conferenza stampa l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri. Egli ha placato non del tutto quest’ultime, aprendo concretamente alla possibilità di un addio anticipato con le sue parole:

“Pellegrini gode di tutta la mia fiducia, se arriveranno offerte le valuteremo come tutte le altre. Mi auguro possa restare qui con noi, però deve essere contento anche lui“.

Insomma, la porta ad un addio anticipato non è del tutto chiusa. Il Napoli può così restare vigile e valutare un eventuale affondo nelle prossime ore. Come affermato anche oggi dal Corriere dello Sport, la pista di uno scambio con Raspadori resta viva. Il coinvolgimento dell’attaccante azzurro resta però in dubbio poichè potrebbe essere coinvolto anche in un altro scambio, cioè quello per arrivare a Nicolò Fagioli della Juventus. Per caratteristiche, va evidenziato come però Pellegrini sarebbe davvero un perfetto sostituto di McTominay, regalando al Napoli il centrocampista di fantasia e con caratteristiche offensive che manca dall’addio di Zielinski.

Insomma, ci sono ancora tanti intrecci di mercato per capire se davvero possa effettuarsi una simile operazione a gennaio. L’apertura di Ranieri ad un addio aggiunge però senza dubbio concretezza alle tanet voci degli ultimi giorni. Si era parlato anche di altre possibili piste in casa Roma (come Mancini e Cristante), ma quella che porta a Pellegrini sembra quella più realizzabile visto il ruolo, al momento, non da titolarissimo che sembra avere nella rosa giallorossa. Possiamo attenderci che le discussioni si manterranno vivissime al riguardo anche nei prossimi giorni.