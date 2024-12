Calciomercato Napoli 24 – Il club azzurro è in pole position per Danilo, difensore in uscita dalla Juventus e fuori dal progetto. Un’altra big di Serie A, però, si fa avanti per l’ex Real Madrid.

Nelle ultime 24 ore, impazzano le voci di calciomercato legate alla SSC Napoli: il club azzurro è attivo sia in entrata che in uscita, con due reparti messi sotto la lente d’ingrandimento da parte della dirigenza. A partire dal centrocampo per cui, dopo l’addio sempre più probabile di Michael Folorunsho (verso la Fiorentina, ndr), è previsto almeno un innesto. In queste ore si è parlato del possibile inserimento per Jacopo Fazzini, su cui la Lazio sembra essere però comunque in vantaggio.

Ma la priorità legata in particolar modo alla difesa. C’è un nome su tutti che sembra aver scalato consensi più di qualsiasi altro nome, ossia Danilo. Il difensore è in uscita dalla Juventus e non è stato neanche convocato per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Lo stesso difensore ha rotto il silenzio sui social, con un post che sembra preannunciare la separazione tra il giocatore e la Vecchia Signora. Un altro club, però, starebbe pensando di provarci per il brasiliano, che è il nome preferito da Antonio Conte per la difesa in vista della sessione invernale ormai alle porte.

Ultimissime calciomercato Napoli, Danilo: c’è anche il Milan

Non solo il Napoli: anche il Milan sarebbe sulle tracce di Danilo, difensore che è sulla via di dire addio alla Juventus, che ha deciso difatti di scaricarlo in vista di gennaio. Una situazione che agevola l’assalto da parte del direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna.

A parlarne è il portale online di Sky Sport, secondo cui i rossoneri pensano al brasiliano come possibile rinforzo in difesa. Da capire se la situazione cambierà con l’arrivo del nuovo tecnico a Milanello, Sergio Conceicao. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il classe ’91 ha chiesto di essere liberato gratis per scegliere con calma la sua prossima destinazione e non c’è solo il Napoli interessato: l’ex City, infatti, piace anche al Milan e potrebbe essere inserito in un più ampio discorso che riguarda anche Tomori, sebbene la cessione dell’inglese sia stata per il momento bloccata con l’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera”.

Calciomercato SSC Napoli, gli azzurri avanti a tutti per Danilo

Malgrado l’interesse di altri club, come il MIlan, la SSC Napoli sembra essere in prima fila per Danilo della Juventus. In particolare, il club partenopeo attende l’eventuale risoluzione tra il brasiliano e la Vecchia Signora, scenario che agevolerebbe e non di poco l’assalto da parte della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Intanto, il giocatore è tornato a parlare tramite i social, certificando sostanzialmente il suo addio alla Juventus, che intanto non lo ha nemmeno convocato per la Supercoppa Italiana. Il Napoli lo aspetta, con la consapevolezza di avere un vantaggio corposo nei confronti delle altre pretendenti.