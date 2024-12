Lascia il Napoli, pronta la risoluzione del contratto: attesa solo l’ufficialità

Notizie Calcio Napoli – Il giocatore è pronto alla risoluzione del contratto con la squadra, si attende solamente l’ufficialità: tutti i dettagli

Arrivano notizie calcio Napoli freschissime in questo finale di 2024: un calciatore azzurro è pronto alla rescissione contrattuale. La risoluzione dei propri accordi con club dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni, probabilmente già all’inizio del calciomercato di gennaio. La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 2, che potrebbe portare già all’annuncio.

Una separazione concordata da entrambe le parti e che chiuderebbe definitivamente il rapporto tra il giocatore ed il club. Un modo per voltare pagina per entrambi e concentrarsi sul prosieguo della stagione. Il Napoli vorrà infatti puntare a mantenere i piani alti della classifica e non potrà pensare ad alcun tipo di distrazione extra campo.

Mario Rui lascia il Napoli, risoluzione del contratto: atteso l’annuncio

La notizia era nell’aria e in serata è arrivata la conferma: sarà Mario Rui a lasciare il Napoli con l’inizio del calciomercato di gennaio. A riportare le ultimissime è stato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso un tweet su X ha dato l’ultim’ora che confermerà la prima vera uscita dal club partenopeo per questo inverno.

“Il Napoli sta ultimando la risoluzione del contratto di Mário Rui. Pochissimi dettagli prima dell’ufficialità”.

Queste le parole usate dal noto giornalista, che rendono di fatti quasi ufficiale l’addio del portoghese. Dopo 7 anni e mezzo, dunque, Mario Rui lascerà il Napoli e lo farà con una Coppa Italia e soprattutto uno Scudetto in più nel proprio palmares.

La scorsa estate le parti si sarebbero già dovute separare, ma il terzino rifiutò ogni offerta, rimanendo in tribuna per questi 6 mesi e separandosi dal proprio procuratore, Mario Giuffredi. Ora spazio all’accordo consensuale che porterà il calciatore ed il club a dividersi definitivamente.

Mario Rui saluta il Napoli, Manna interviene sul mercato? Le ultime

L’uscita di Mario Rui smuoverà qualcosa in termini di entrate nel prossimo calciomercato del Napoli? Qualcosa potrebbe succedere, ma non sarà strettamente collegato al portoghese, dato che quest’ultimo era già stato escluso dalla lista della Serie A.

Se il Napoli dovesse effettivamente procedere ad un acquisto nel ruolo di Mario Rui, questo avverrebbe esclusivamente per un’ipotetica cessione di Leonardo Spinazzola. Con il possibile arrivo di Danilo, infatti, gli azzurri coprirebbero sia il buco del difensore centrale, sia eventualmente proprio quello del terzino sinistro, che già aveva lasciato Mario Rui.

Qualsiasi altro arrivo, dunque, sarebbe solo una conseguenza di ulteriori cessioni. Sarà il calciomercato a dirci se si creeranno le giuste condizioni per altri saluti in casa Napoli.