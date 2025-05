Parma – Napoli, notizia a sorpresa per i tifosi residenti in Campania: l’annuncio ufficiale

Per i tifosi del Napoli, di fatto, bisogna segnalare un annuncio importantissimo per la trasferta di domenica a Parma.

Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, di fatto, il Napoli ha compiuto un mezzo passo falso. I partenopei, infatti, hanno solamente pareggiato 2-2 domenica sera al Maradona contro il Genoa di Patrick Vieira.

Con questo pareggio rimediato contro il team ligure, considerando anche la vittoria dell’Inter in trasferta contro il Torino, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. La squadra di Conte è ora attesa dalla trasferta di domenica sera contro il Parma. Proprio per questa gara così importante, di fatto, bisogna segnalare una comunicazione ufficiale.

Parma-Napoli, tifosi residenti in Campania potranno acquistare biglietti sono per il settore ospiti: le info

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestsazioni Sportive, infatti, ha deciso di dare il via libera ai tifosi del Napoli residenti in Campania, ma solo per il settore ospiti. Negli altri spicchi dello Stadio Tardini, di fatto, la vendita dei biglietti sarà destinata solo ai residenti di Parma e della sua provincia.

Per comprare il biglietto del settore ospiti di questa gara, che costerà 30 euro, bisognerà recarsi nei punti vendita Vivaticket. La vendita online, infatti, non sarà possibile. La prevendita partirà mercoledì 14 maggio alle ore 14.00 e terminerà sabato 17 maggio alle ore 19.00.