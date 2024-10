Mario Rui cambia procuratore, colpo di scena sul futuro con il Napoli: cosa succederà

Il terzino di proprietà della SSC Napoli Mario Rui, da inizio stagione fuori dai piani del tecnico Antonio Conte, cambierà procuratore: c’è il colpo di scena sul futuro con gli azzurri.

Quale sarà il futuro di Mario Rui? I tifosi della SSC Napoli non fanno altro che chiederselo praticamente da inizio stagione, data la decisione da parte di Antonio Conte di metterlo fuori dalla lista per la Serie A. Decisione scaturita anche in seguito alla volontà del terzino portoghese di rifiutare le varie offerte arrivate nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, scenario che ha portato anche ad allontanarlo da Mario Giuffredi, procuratore che fino a qualche settimana fa curava i suoi interessi.

Il noto portale tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione, svelando il cambio di procura ormai imminente e una novità che riguarda più specificamente il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti potrebbero presto parlare della risoluzione del contratto attualmente in essere: opzione, quest’ultima, non da escludere a priori, considerando che Conte non ha mai valutato un suo eventuale reintegro in rosa. Situazione, dunque, da monitorare con forte attenzione, con risvolti che potrebbero anche essere per certi versi sorprendenti.

Notizie SSC Napoli, Mario Rui verso la risoluzione di contratto? C’è la novità

Mario Rui e il Napoli presto potrebbero tornare a parlarsi per valutare la risoluzione di contratto. A svelarlo è tuttomercatoweb.com, che ha fatto luce anche sul cambio di procura che, dopo la mossa da parte di Mario Giuffredi, si rende necessario.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Mario Rui cambia procuratore. Il terzino portoghese classe ’91 legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2026 ha deciso di affidarsi all’agente Mario Mauri, proprietario dell’agenzia Officina Soccer. Il calciatore che veste la maglia della squadra partenopea dal 2017 da questa estate è fuori lista, anche se dopo l’istanza presentata all’Assocalciatori ha trovato un accordo col club del presidente De Laurentiis per tornare ad allenarsi in gruppo. È chiaro però che l’attuale situazione non potrà durare ancora a lungo e, per questo motivo, Mario Rui tramite il suo nuovo entourage incontrerà i dirigenti del Napoli già nei prossimi giorni per discutere della sua uscita. La possibilità più immediata è una risoluzione del contratto ancor prima dell’inizio della finestra invernale di calciomercato, solo in seconda battuta si valuterà una sua cessione a gennaio”.

Presto, dunque, potrebbero esserci novità molto importanti sul destino di Mario Rui, terzino portoghese che è da anni in azzurro ma che presto potrebbe lasciare la compagine partenopea. Forse, anche prima del mercato di gennaio.