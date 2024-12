Ultimissime Napoli – Thiago Motta, a seguito della sua conferenza stampa, ha parlato dell’affare quasi fatto tra Danilo e il Napoli, spiegando il tutto.

Il calciomercato del Napoli, negli ultimi giorni, si è acceso intensamente dopo alcuni annunci su Danilo, capitano della Juventus. Da ormai diverso tempo gli azzurri sono sulle tracce del calciatore, considerato di livello per rafforzare il reparto difensivo anche dopo l’infortunio di Buongiorno che sembra andare per le lunghe. L’esperienza del brasiliano ha stregato Conte che, insieme a Manna, hanno già ottenuto il suo ok per il trasferimento al Napoli.

Nelle ultime ore la Juventus ha aperto al trasferimento già nel mercato di gennaio, dopo alcune resistenze: la volontà del giocatore ha fatto la differenza, anche per via del contratto in scadenza nel giugno 2025. Le parti si riaggiorneranno nuovamente a breve, ora l’attenzione degli azzurri è rivolta sulla sfida di domani contro il Venezia. Una cosa, però, è certa: Napoli e Danilo sono due strade che a breve si potrebbero incrociare.

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato a seguito della conferenza stampa pre-match anche sulle voci che riguardano il suo calciatore. La Juventus è chiamata a fare mercato per rinforzare un reparto disintegrato dagli infortuni e la cessione di Danilo, ha messo in risalto le scelte discutibili della società.

Motta parla delle voci di Danilo al Napoli: “Pensa solo alla Fiorentina”

Il tecnico bianconero, dunque, ha parlato della possibile cessione di Danilo, che sembra prossimo sposo del Napoli: “Lui pensa solo alla Fiorentina ed è disponibile per giocare. Giocheremo per tre punti importanti, ne parleremo in un momento più opportuno“.

Le parole del tecnico non escludono gli interessamenti di mercato giunti fuori nelle ultime ore. Il Napoli ed il calciatore, infatti, sono in stretto contatto.

Nei prossimi giorni, quando si aprirà ufficialmente il calciomercato, capiremo il reale futuro di Danilo che spinge per andare via per non restare ai margini del progetto per via del suo contratto.

Il Napoli dunque dovrà pazientare ancora, ma presto si aggiudicherà il colpo in difesa e soddisferà le richieste di Conte, viste le prestazioni offerte da Juan Jesus e Rafa Marin (che potrebbe andare al Como) che non rasserenano l’ambiente.