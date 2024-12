Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, analizzando tutti i temi legati alla vittoria del Napoli contro il Venezia.

Antonio Conte è soddisfatto dopo la vittoria del suo Napoli il Venezia, tre punti che consentono agli azzurri di agganciare la vetta della classifica insieme all’Atalanta. L’allenatore degli azzurri ha parlato in conferenza stampa dopo il match, analizzando vari temi legati alla partita.

“Sicuramente sembrava una partita stregata. Quando hai il pallone per il 70%, sbagli un rigore e prendi il palo, potrebbe esserci stata una grande beffa. Da questo punto di vista ho poco da dire, ci stanno queste partite. Non c’entra nulla questa partita con quella contro il Lecce, abbiamo dominato e siamo stati bravi e sono molto contento”. “Così come sono contento di Jack, cercavo più gol dalla panchina, è un calciatore che ha grande qualità e stiamo lavorando con lui sul discorso del ruolo da interno. Ha quelle qualità da interno/trequartista che ci possono portare gol. In questa squadra non ci sono tanti giocatori che hanno molti gol nel curriculum. Oggi è un caso lampante in cui tiri per 25 volte e alla fine devi aspettare il finale per vincere la partita. Un po’ più di tranquillità vorremmo averla durante la partita (ride, ndr)”

Notizie Calcio Napoli – Le parole di Conte in conferenza

Conte ha proseguito la sua analisi della partita, mostrando tutta la soddisfazione per il risultato ma anche per la prestazione in campo:

“Sono molto contento, l’ho detto anche ai ragazzi. Bisogna trovare la mole di gol, aumentare ai calciatori il curriculum di reti. Per vincere bisogna fare gol e stiamo cercando di trovare quante più soluzioni possibili”

Un passaggio anche sul primo posto agganciato dagli azzurri:

“Primo posto? Cambia nulla, cambia che dobbiamo continuare a lavorare e cambiano le percezione forse degli altri. Io trovo qualcuno che poteva pensare che dopo 18 partite avremmo avuto 41 punti. Non penso che qualcuno potesse prevedere questo. Sono contento di aver trovato questo gruppo e dovremo continuare. Questi 41 punti sono stati tutti sudati, abbiamo dovuto scavare per terra in tutte le partite. Questo ci fa contenti ma ci dice che dobbiamo anche lavorare”.

Conte ha ancora parlato del futuro, di quello che si dovrà fare per mantenere alto questo trend positivo degli azzurri: