Napoli Venezia 1-0, Di Lorenzo elogia Raspadori: “Se lo merita tutto, il gruppo è unito”

Ai microfoni di Dazn Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori hanno parlato a margine dell’importantissima vittoria contro il Venezia di Di Francesco.

Vince il Napoli e lo fa grazie alla rete di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo non timbrava il cartellino dal match della scorsa stagione, in trasferta, contro il Monza. Una marcatura che potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Il calciatore, infatti, più volte accostato a diverse squadre, alla viglia del calciomercato invernale ha rimesso in discussione la sua posizione. A Dazn, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori hanno parlato nel post partita.

Napoli Calcio Ultimissime – Parlano Raspadori e Di Lorenzo

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato del momento dei partenopei ed ha dichiarato di aver messo da parte ormai la brutta stagione passata:

“Sentiamo cosa stanno cantando i tifosi. C’è un’atmosfera sempre bella e proviamo a rinfiammare il Maradona. Quello che c’è stato è passato, ora conta il presente. È bello essere lì, ma c’è ancora tanta strada da fare”.

Il 22 azzurro, poi, dopo il gol di Raspadori ha scattato una foto all’ex Sassuolo con una macchina fotografica. Ha commentato scherzosamente l’episodio e poi ha messo in evidenza la forza del gruppo:

“Ho scattato una foto a Raspadori perché ci tenevo. È un ragazzo che merita perché dà tantissimo. Siamo lì in alto perché tutto il gruppo dà un contributo grandissimo. Vedere festeggiare lui oggi è veramente bello”.

L’uomo partita, Giacomo Raspadori, ha sottolineato tutta la sua soddisfazione per aver ritrovato il gol:

“Sono felicissimo di essere tornato al gol qua. I nostri tifosi sono sempre il dodicesimo uomo in campo. Queste sono partite toste e fare 3 punti oggi era davvero importante. Dobbiamo continuare ad avere questo spirito“.

In merito alla sua posizione in questo Napoli, anche in chiave mercato, ha chiarito:

“Voglia di Napoli? Giocare in questo stadio è sempre emozionante e dà sempre qualcosa in più. Siamo all’inizio, non c’è da guardare la classifica ora. Siamo contenti”.

Sui complimenti di Di Lorenzo: