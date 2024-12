Mercato Napoli Ultimissime – Un club di Serie A è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Napoli per strappare agli azzurri un calciatore a gennaio

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano proprio in queste ore. Con l’imminente apertura della campagna acquisti invernale, le voci su trattative in entrata e in uscita si susseguiranno sempre più rapidamente e coinvolgeranno anche gli azzurri. É anche questo il caso che vi stiamo riportando e che riguarderebbe un attaccante a disposizione di Antonio Conte.

Sappiamo come i partenopei siano a caccia di un difensore e che non snobbino alternative anche in altri reparti del campo, ma siamo altrettanto consapevoli che anche in uscita il club opererà. Tre sembrano i sicuri partenti: Mario Rui, che rescinderà il suo contratto dopo essere finito fuori rosa, Zerbin, sui cui c’è l’interesse del Venezia e Folorunsho, che piace moltissimo alla Fiorentina.

Mercato Napoli: Ngonge? Arriva l’offerta del Bologna

Tra i calciatori sulla lista dei possibili partenti ci sono anche Spinazzola, che però al momento sta rifiutando le possibili destinazioni, e Jack Raspadori, che è un pezzo pregiato e dunque va trattato ancora più nel dettaglio. A questi nomi si sarebbe aggiunto anche quello di Ngonge, che non sta particolarmente brillando in questa stagione.

Il classe 2000 conta solamente 8 presenze in questa stagione, con una doppietta all’attivo nella gara di Coppa Italia contro il Palermo. Sicuramente troppo poco, merito anche di un Politano che non esce praticamente mai dal campo. Ecco, dunque, che il Bologna ha iniziato a valutare l’ipotesi di rinforzarsi a gennaio per provare a credere in una qualificazione europea anche il prossimo anno.

Un’eventuale uscita di Ngonge, chiaramente, potrebbe rallentare qualsiasi altra operazione legata a Raspadori, dato che il Napoli non può privarsi di troppe pedine. Già in estate l’ex Verona era stato vicino all’addio, con la Roma che si era mostrata interessata, senza poi concretizzare le operazioni.

Italiano chiama Ngonge: le cifre dell’operazione col Bologna

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, come detto, sarebbe appunto il Bologna la squadra più interessata a Ngonge. I rossoblu offrirebbero a Vincenzo Italiano un’arma in più per puntare alla Conference o addirittura all’Europa League.

La volontà dei bolognesi sarebbe quella di offrire al Napoli un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Gli azzurri dovranno valutare attentamente la proposta, aprendo a due possibili strade: quella di accettare l’idea di far giocare di più Ngonge e poi di valutare a che cifre venderlo eventualmente in estate, o di rifiutare per provare a venderlo definitivamente già a gennaio per incassare cifre importanti da reinvestire.

Al momento si tratta solamente di rumors, dunque le parti dovranno tornare a parlare nelle prossime settimane, quando il calciomercato sarà entrato nel vivo. L’ipotesi di un addio dell’attaccante, comunque, non è da escludere.