Calciomercato Napoli Ultimissime – Gli azzurri sarebbero avanti nella trattativa per un colpo da 25 milioni di euro, ma De Zerbi e la Premier minacciano per gennaio

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte acquisti per la prossima sessione invernale. Come tutte le squadre, anche i partenopei sono intenzionati a rinforzarsi per la seconda metà della stagione e avrebbero messo nel proprio mirino diversi nomi.

Come detto in più riprese, la priorità resta il difensore centrale, con Danilo in assoluto vantaggio rispetto agli altri calciatori. Oltre a varie alternative nei confronti del giocatore della Juventus, il Napoli si starebbe guardando intorno anche negli altri reparti. Dall’ipotesi Biraghi al colpo sfumato Fazzini, passando per l’esotico Chiesa, fino ad arrivare ad attaccanti o a degli scambi che comprenderebbero Raspadori.

Napoli in vantaggio per Fagioli, ma la concorrenza è tanta: i dettagli

Tra i profili già accostati al Napoli in questi giorni che precedono l’apertura del calciomercato, c’è anche quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista in forze alla Juventus è in uscita dai bianconeri e starebbe valutando nuove proposte già da gennaio. Da Torino vogliono incassare cifre importanti per reinvestire sul mercato in entrata e rinforzare la squadra a disposizione di Thiago Motta.

La dirigenza bianconera valuta il calciatore sui 30 milioni di euro, ma è possibile che già per 25 la trattativa si possa chiudere. Secondo il giornalista di Radio Sportiva, Marco Conterio, il Napoli sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per il giocatore. Una richiesta di Antonio Conte, che vorrebbe lavorare con il centrocampista e aumentare il tasso tecnico in un reparto che potrebbe presto perdere Folorunsho.

L’azzurro sta per volare verso Firenze, lasciando il posto proprio al classe 2001 che compirà 24 anni a febbraio. Quest’anno, meno di 800 minuti in campo da inizio stagione, segno che Thiago Motta ha provato ad investire su di lui, senza rimanerne particolarmente folgorato.

De Zerbi sfida gli azzurri, anche la Premier sullo sfondo: le ultime

Come riportato dal collega Conterio, a spaventare il Napoli ci sarebbero Roberto De Zerbi ed il suo Marsiglia e la Premier League. L’allenatore italiano si è dimostrato un estimatore di Fagioli e sarebbe interessato ad allenarlo, portandolo in Ligue 1 già a gennaio. Una destinazione che non farebbe impazzire molti giocatori, per via di un campionato non così competitivo.

Ben diversa la situazione in Inghilterra, con West Ham e Fulham e Crystal Palace che si sono fatte avanti e che attirerebbero e non poco il giocatore della Juventus. Una sfida, dunque, che mostrerà quanto il Napoli sarà veramente interessato a Fagioli e quanto sia disposto a spendere cifre così importanti a gennaio, andando a riempire le casse di una rivale.