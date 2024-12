Acquisti Napoli – Il d.s. Manna fa sognare i tifosi con un possibile super acquisto: dalla Francia lanciano la bomba di mercato per gennaio

Siamo vicinissimi all’apertura del calciomercato e tra gli acquisti Napoli possibili, ha iniziato a circolare un nome che sta facendo sognare la piazza. Una vera e propria bomba di mercato che stravolgerebbe la campagna acquisti di gennaio degli azzurri, pronti a rinforzarsi per rimanere nelle zone più alte della classifica. Una sfida apertissima con Inter e Atalanta, che potrebbe accompagnare i sostenitori di tutte le squadre coinvolte fino alla fine dell’anno.

Da giorni vi riportiamo che la priorità assoluta della dirigenza partenopea e di Antonio Conte è un difensore, con Danilo in pole per rinforzare il reparto. La trattativa con il giocatore sembrerebbe già avviata, con la Juventus pronta a far partire il proprio capitano, messo ormai da parte anche da Thiago Motta. Il Napoli, però, si starebbe guardando intorno anche per altri ruoli.

Napoli, dalla Francia aprono al sogno Chiesa: azzurri in pole

Come è successo in estate, una delle strategia degli azzurri nel mercato sarà quella di sfruttare le chance migliori per dare ad Antonio Conte la rosa migliore a disposizione. Anche a gennaio, dunque, il d.s. Giovanni Manna proverà a chiudere dei colpi che potrebbero permettere di rimanere super competitivi per continuare a vivere il sogno dello Scudetto.

Il nome che ha iniziato a circolare in queste ore è quello di Federico Chiesa, citato da Footmercato proprio in orbita Napoli. Un possibile innesto, già più volte accostato ai partenopei anche in passato. L’attacco non è la priorità assoluta per Conte, ma un profilo come quello dell’ex Juve resta sicuramente allettante.

Chiesa al Napoli, c’è un ostacolo: cosa rallenta la trattativa

L’ipotesi di rivedere l’attaccante in Serie A non è utopistica. Sicuramente, però, riuscire a riportare il calciatore nel nostro campionato non sarà facile. Secondo la stampa francese, il 27enne avrebbe aperto ad un prestito per lasciare il Liverpool, dove ha vissuto un inizio di stagione terribile. Pochissimo spazio, minutaggio scarso anche a causa di un infortunio e poche prestazioni ampiamente insufficienti.

Ecco dunque che il Napoli si trasformerebbe in una chance importante per ritornare ai livelli di un tempo, scegliendo la maglia azzurra almeno per 6 mesi. Anche la Fiorentina starebbe valutando una clamorosa ipotesi di ritorno, ma c’è un ostacolo enorme a rallentare la trattativa.

Chiesa, infatti, guadagna 7.5 milioni di euro netti all’anno in Premier League e per rientrare in Italia dovrebbe obbligatoriamente abbassare le proprie pretese. Solo così il d.s. Manna potrebbe concretamente intavolare una trattativa e permettere a Conte di ottenere un rinforzo di altissimo piano.