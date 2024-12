Calciomercato- Clamorosa notizia dalla Serie A: sarebbe pronto l’esonero per un allenatore di una big, è già pronto il sostituto.

La domenica di Serie A presenta una classifica abbastanza equilibrata, con in vetta alla classifica Napoli e Atalanta a pari punti. Alle spalle, con un solo punto in meno c’è l’Inter, che però da recuperare la gara contro la Fiorentina interrotta per lo sfortunato malore di Bove.

Sono delle totali delusioni, invece, Milan e Roma, ben lontane dalle posizioni relative ai loro obiettivi, con una all’ottavo posto e l’altra al decimo. Questa sera le due si sono sfidate in una gara terminata con un pari che ha confermato tutti i problemi delle due compagni. Questa gara potrebbe rivelarsi decisiva per i rossoneri, i quali sono ora pronti ad un clamoroso ribaltone.

Milan, Fonseca verso l’esonero: scelto il sostituto

Potrebbero ben presto arrivare novità in casa Milan: secondo Sky Sport, sarebbe infatti pronto l’esonero di Fonseca. Già prima della gara tirava un’aria non positiva attorno al tecnico portoghese e il deludente pareggio contro i giallorossi non ha fatto altro che aumentare ciò. Adesso, la scelta sembra oramai presa: non dovrebbe essere concessa un’altra chance, la comunicazione del club potrebbe arrivare già stasera.

La società rossonera avrebbe, tra l’altro, già contattato e trovato l’accordo con il suo sostituto: si tratta di Francisco Conceicao, allenatore ex Porto già sondato quest’estate prima di virare invece sull’ex allenatore di Roma e Lille.

Fonseca paga un inizio di stagione deludente, anche se ravvivato da alcune partite gloriose come il derby vinto contro l’Inter e l’impresa in casa del Real Madrid al Bernabeu. La decisione sarebbe, comunque, avvenuta molto prima del pareggio contro la Roma, tanto che, secondo Sky Sport, anche una vittoria non gli sarebbe bastata.

Un altro portoghese, quindi, sulla panchina rossonera, che tra l’altro è stato anche accostato al Napoli a più riprese. Per i rumors di mercato, infatti, quello che sarà con tutta probabilità il nuovo allenatore del Milan fu ad un passo dai colori azzurri nel 2021, quando invece il club virò su Luciano Spalletti.

L’allenatore ex Porto è stato accostato al Napoli anche quest’estate fra le tante alternative che il club avrebbe valutato in caso di mancato accordo con Antonio Conte, ma senza mai sfociare in una trattativa davvero concreta. Adesso, invece, la sfida agli azzurri avverrà da avversario. A lui, il difficile compito di risollevare una squadra che sembra in caduta libera.