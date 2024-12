Calcio napoli ultimissime, esplode la polemica durante Napoli-Venezia: arriva un attacco che fa infuriare i tifosi azzurri.

La partita contro il Venezia ha regalato spettacolo e tanta tensione per i tifosi del Napoli, ma alla fine anche una vittoria fra mille difficoltà. Nonostante un match tutto sommato giocato bene, questa sembrava una gara quasi “stregata” per i ragazzi di Conte, che proprio non riuscivano a superare il muro eretto dal portiere avversario Filip Stankovic. Ci ha pensato negli ultimi minuti di gara Jack Raspadori a segnare la rete utile ad avere la meglio nella gara e mantenere ancora vivissime le ambizioni Scudetto del Napoli, che aggancia così l’Atalanta in vetta alla classifica.

Napoli-Venezia, Tancredi Palmeri polemico: tifosi furiosi

ITante le parate del portiere serbo dei lagunari, fra cui anche un calcio di rigore a Romelu Lukaku. Quest’ultimo è stato assegnato dall’arbitro per un fallo di mano di Idzes su una conclusione in porta di Mathias Olivera senza l’ausilio del Var. Il penalty è sembrato fin da subito evidente dalle immagini, ma non tutti sembrano convinti di questa scelta. Hanno fatto molto discutere infatti alcuni commenti in una serie di post a catena su X dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, in cui si è anche confuso inizialmente.

“Ma come ha fatto il Var a confermare il rigore per il Napoli? Assurdo. Davvero assurdo. Arbitro Cossu non all’altezza, ma Var Marchetti impresentabile”.

In un post successivo, sarà Tancredi Palmeri stesso a rettificare riguardo alla vera composizione arbitrale, che ha visto il quarto uomo Cosso sostituire all’ultimo Marchetti xome arbitro per l’infortunio di quest’ultimo. Al Var c’era invece Nasca. Proprio con quest’ultimo, ce l’ha in un tweet successivo: “Nasca è quello di Juventus-Bologna dell’anno scorso, impresentabile”.

Tancredi Palmeri fa infuriare i tifosi del Napoli: “Rigore inesistente”

L’attacco più diretto arriverà in un post successivo, con tanto di citazione alla nostra testata per la fonte della foto da cui ha tratto il pensiero riguardo al rigore concesso agli azzurri:

“Stanno parlando di questo come un braccio largo, non aderente al colpo e non congruente al movimento del corpo. Malafede pura o incompetenza“.

Non viene risparmiato neanche Antonio Conte, ancora una volta criticato per la sua sfuriata dopo la gara contro l’Inter in un repost che fa delle allusioni stavolta fin troppo complottistiche: “Questo è per l’ottimo lavoro fatto da Conte post Inter”.