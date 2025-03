Lavezzi e altri due grandi ex per Napoli-Milan: sorpresa super per i tifosi

Serata di grandi emozioni quella in programma allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e il Milan: Ezequiel Lavezzi e altri due ex sono attesi a Fuorigrotta.

Manca sempre meno all’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan, il cui fischio d’inizio è in programma per domenica 30 marzo alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, gli azzurri sono chiamati a dare un segnale importante alla lotta Scudetto, considerando anche come si è evoluta la classifica in seguito a un periodo non altamente esaltante per gli uomini guidati da Antonio Conte.

Lo stadio Maradona si preannuncia sold out, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini in un match che può dire molto sulle speranze tricolori del partenopei che, secondo quanto si è appreso quest’oggi in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, continua a crede nella possibilità di poter dare del filo da torcere, da qui alla fine, all’Inter, ora prima in classifica. A dare il proprio sostegno, ci saranno anche alcuni ex molto amati all’ombra del Vesuvio.

News SSC Napoli: Lavezzi, Careca e Alemao al Maradona, che sorpresa per i tifosi

Graditissima sorpresa per i tifosi della SSC Napoli, che in occasione della sfida contro il Milan al Diego Armando Maradona accoglieranno sicuramente, in maniera molto calorosa, tre grandi ex come Ezequiel Lavezzi, Antonio Careca e Alemao.

A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino, secondo cui i tre saranno sugli spalti di Fuorigrotta. Particolare il ritorno del Pocho, reduce da un periodo personale molto travagliato e che ha proprio in Napoli – Milan un gran ricordo, con quella rete da rete che è entrata nel cuore dei tifosi di fede azzurra.

Careca e Alemao, eroi dell’era d’oro, porteranno con loro invece il profumo degli Scudetti passati, un’ispirazione per i giocatori di oggi che sono chiamati a credere in un Tricolore che avrebbe davvero dell’incredibile.

Verso Napoli – Milan: le ultime

La speranza da parte dei tifosi del Napoli è che Ezequiel Lavezzi, Antonio Careca e Alemao possano assistere a una serata da incorniciare, nella sfida in programma al Maradona contro il Milan.

Il sold out del Maradona è la risposta dei tifosi: la fiducia nel condottiero leccese è intatta. A Fuorigrotta, ci sarà da sudare, ma anche da sognare. Perché a Napoli lottare per lo Scudetto è una questione di orgoglio, un fuoco che brucia dentro e che Conte vuole tenere acceso fino all’ultima giornata.

