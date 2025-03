Kean al Napoli, da Firenze non hanno dubbi sul futuro dell’attaccante: rivelazione imperdibile sul futuro del bomber.

Moise Kean nome accostato al Napoli nei giorni scorsi. L’attaccante 25enne della Fiorentina, dopo alcuni alti e bassi negli ultimi anni, sta giocando la sua miglior stagione in carriera. Tra campionato e coppe sono già 3 gli assist e ben 20 i gol messi a referto. Numeri importanti per un giocatore considerato pochi anni fa tra i migliori della sua generazione. L’incontro con Palladino si è rivelato provvidenziale, tanto da fargli riconquistare la titolarità anche in Nazionale, con la quale ha messo a segno una doppietta nel recente 3 a 3 contro la Germania. Per Kean oltre al Napoli si muovono svariati club europei. A fare il punto sul suo futuro nelle ultime ore è stato Andrea Giannattasio, giornalista e speaker di “Radio Firenze Viola“.

Napoli su Kean, annuncio di mercato: “Dipende dal piazzamento della Fiorentina”

Andrea Giannattasio ha spiegato la situazione relativa al futuro di Kean, che ha una clausola rescissoria e piace anche al Napoli. Il giornalista ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”:

“La clausola rescissoria è di 52 milioni di euro ed è esercitabile tra il primo e il 15 luglio. Naturalmente, l’ultima parola spetta al giocatore, ma il valore della clausola e il periodo per attivarla sono questi. Per quanto riguarda il Napoli, ho letto anche io qualcosa in queste ore. Quello che so è che Kean è seguito soprattutto all’estero. In particolare, Newcastle, Tottenham e West Ham lo hanno messo nel mirino, con l’inserimento anche del Bayern Monaco nei giorni scorsi“.

Giannattasio ha spiegato quale aspetto potrebbe incidere sul futuro del bomber:

“Le piste estere rappresenterebbero uno step maggiormente qualitativo per il ragazzo. Credo che la sua destinazione finale dipenderà molto dal piazzamento della Fiorentina in campionato. Se la squadra riuscirà a qualificarsi nuovamente per una competizione europea, trattenere Kean sarà più semplice. In caso contrario, il suo futuro sarà al centro di molte discussioni”.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Kean

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere in bilico, le possibilità di vedere l’attaccante al Napoli non sono da escludere. Con la clausola rescissoria fissata a 52 milioni e l’interesse crescente da parte di top club europei, il 25enne potrebbe affrontare un’estate di scelte importanti.

La Fiorentina spera di trattenerlo ma la qualificazione europea sarà fondamentale per questo fine. Per il Napoli, intanto, la sfida è ostica data la concorrenza internazionale. Tra nove partite, magari, si inizierà a delineare con maggior precisione il destino del bomber.