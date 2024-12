Napoli Venezia, cambia l’arbitro prima dell’inizio del match di campionato: ecco il motivo.

Al Maradona sta andando in scena il match tra Napoli e Venezia, sfida valevole per la 18esima giornata. Conte prova l’aggancio all’Atalanta dopo il pareggio di quest’ultima contro la Lazio sul campo dell’Olimpico. Gli azzurri proveranno a chiudere il 2024 nel migliore dei modi contro una formazione organizzata ed in forma come quella di Di Francesco. Intanto, però, il direttore di gara del match è cambiato: ecco il motivo.

Napoli Calcio Ultimissime – Marchetti si fa male: al suo posto il quarto uomo

L’arbitro designato per la partita di campionato tra Napoli e Venezia era Marchetti che, però, è stato sostituito da Cosso. L’infortunio in fase di riscaldamento per Marchetti non gli ha permesso di poter arbitrare il match. Di conseguenza la gara tra Napoli e Venezia verrà diretta da Cosso, inizialmente designato come quarto ufficiale.

Torna ad arbitrare, così, l’arbitro Cosso che non vedeva il campo di Serie A dall’agosto 2023 a causa di alcune prestazioni davvero deludenti. Una vera e propria opportunità per rilanciarsi in una partita che potrebbe valere davvero tanto per la formazione azzurra di Antonio Conte.