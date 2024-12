Ultimissime Calciomercato Napoli – Sfuma uno dei possibili innesti degli azzurri per gennaio: il giocatore è ad un passo dall’accordo con il nuovo club

Giungono ultimissime calciomercato Napoli che lasciano l’amaro in bocca ai tifosi partenopei. Con l’imminente apertura della campagna acquisti invernale, le trattative che si susseguiranno in questo mese saranno tantissime, così come i nomi accostati alla squadra di Antonio Conte.

Qualcuno potrà diventare effettivamente un innesto in casa partenopea, qualcun altro, invece, sfiorerà solamente la squadra, senza però diventare un rinforzo a tutti gli effetti. Diverse saranno anche le sfide a distanza tra più club di Serie A, che proveranno a soffiarsi giocatori a vicenda per superare la concorrenza agguerritissima. Soprattutto tra i top club, anche la minima differenza nell’offerta può convincere o meno un giocatore.

Calciomercato Napoli, niente Fazzini: sfuma il colpo a gennaio

In vista del calciomercato di gennaio, il Napoli ha già messo nel proprio mirino numerosi nomi. Dalla priorità legata alla difesa, con il profilo di Danilo in pole e sempre più vicino, passando per calciatori di caratura come Chiesa, fino a ipotesi come quella di Jacopo Fazzini.

Da settimane accostato agli azzurri, il centrocampista dell’Empoli è stato ritenuto a lungo un possibile rinforzo che avrebbe aumentato la fantasia in mezzo al campo. Classe 2003, compirà a marzo 22 anni ed è già entrato da un anno nel giro della nazionale Under21. Ha attirato anche Antonio Conte, che però lo vedrà allontanarsi sempre di più.

Questo perché, Fazzini avrebbe ricevuto una proposta da parte di un altro club, che lo starebbe convincendo a lasciare l’Empoli già a gennaio, potendo così vivere una nuova esperienza ad alti livelli nelle prossime settimane. Un’accelerata improvvisa nella trattativa, che porterebbe ad una fumata bianca imminente.

Fazzini alla Lazio, niente Napoli: i dettagli dell’offerta

Secondo quanto riportato in serata dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, sarebbe la Lazio la squadra in testa per portare Fazzini in rosa nella prossima finestra di calciomercato.

Un tentativo convinto, che avrebbe avvicinato notevolmente il centrocampista ai biancocelesti di Baroni, pronto a coinvolgerlo nelle 3 competizioni: Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Stando a quanto riferito dallo stesso Di Marzio, la Lazio proporrebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni di euro, all’Empoli, che starebbe valutando ancora le cifre. Il giocatore sarebbe d’accordo al trasferimento e bisognerà solamente trovare un punto di incontro definitivo tra i club per chiudere la trattativa, che di fatto allontanerà definitivamente il Napoli.