Napoli Calcio Ultimissime – Antonio Conte è pronto ad una scelta inedita. L’allenatore ha già deciso in vista della prossima sfida.

Il Napoli è pronto a scendere nuovamente in campo dopo l’ultima vittoria contro il Genoa. Gli azzurri hanno trionfato per 1-2 a Marassi, ma il cammino dei partenopei è appena cominciato. Ora, ad attendere la squadra, c’è il Venezia di Eusebio Di Francesco che viene dall’importante vittoria contro il Cagliari.

Il match che andrà in scena al Maradona sarà però molto delicato. Infatti, Antonio Conte non accetterà cali di concentrazione, motivo per il quale verrà schierato l’undici titolare. Nella giornata di ieri, però, c’è stato un piccolo imprevisto che ha riguardato Matteo Politano, il quale è alle prese con alcuni sintomi influenzali. A tal proposito, l’allenatore azzurro sarebbe pronto a schierare un tridente inedito.

Conte si affida al tridente “inedito”: le ultimissime

Il Napoli è pronto a sfidare il Venezia nel match che andrà in scena domenica alle ore 15.00. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte sarebbe pronto a schierare un tridente del tutto inedito. Infatti, con ogni probabilità, i tre protagonisti d’attacco saranno Neres (destra), Lukaku e infine Kvaratskhelia (sinistra).

La scelta del tecnico sarà sicuramente legata alle condizioni di Matteo Politano. Quest’ultimo, è alle prese con l’influenza anche se in casa Napoli si respira un pacato ottimismo. In caso di forfait, però, Antonio Conte sarebbe pronto a schierare una formazione inedita che farà gioire i tifosi azzurri.