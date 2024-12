Conte chiude il 2024 con una decisione a sorpresa: il messaggio è chiaro

Ultime Napoli Calcio, l’ultima sorprendente decisione di Antonio Conte per chiudere il 2024 con una mossa che farà discutere

Arrivano importanti notizie sul Napoli in vista del prossimo incontro del campionato di calcio di Serie A. E anche l’ultimo di questo 2024, per metà da dimenticare e per l’altra metà quasi da incorniciare. La formazione azzurra prepara la sfida al Venezia, ma ci sarà una sorpresa.

Al Maradona domenica 29 dicembre andrà in scena l’ultima partita dell’anno solare. Il club lagunare deve reagire alla penultima posizione che occupa in classifica. Arriva da tre risultati utili di fila, specialmente quella partita contro la Juventus, quasi vinta se non fosse per il rigore realizzato da Vlahovic proprio allo scadere.

Il Napoli non deve sottovalutare questo incontro per restare attaccato alla scia Atalanta e mandare un chiaro messaggio anche all’Inter, inseguitrice pericolosa alle spalle. E con una partita ancora da recuperare. In vista del match contro il Venezia, Antonio Conte pensa ad uno stravolgimento di canovaccio, probabilmente per sorprendere Di Francesco e dare un segnale anche ai suoi calciatori.

Conte e il dubbio Kvaratskhelia: la novità in Napoli-Venezia

Nelle ultime uscite, il mister del Napoli ha ricordato ai suoi calciatori che gioca chi è in forma. E nessun titolare si deve sentire sicuro del proprio posto. Sembra proprio il caso specifico di Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe ripartire dalla panchina per la seconda volta di fila.

Il georgiano aveva recuperato dal problema al ginocchio in vista di Genoa-Napoli, tant’è che è sceso in campo solo nel finale del secondo tempo. Non aveva novanta minuti nelle gambe e Conte gli preferì Neres. Il brasiliano ha ringraziato fornendo un assist ad Anguissa.

Ora il ballottaggio resiste in quel di Castel Volturno. Secondo Sky Sport, in questo momento David Neres è in vantaggio su Kvaratskhelia per una maglia da titolare in Napoli-Venezia. Il numero 77 sta bene, ma evidentemente in questo momento il mister vuole concedere un’altra chance all’ex Benfica. Bisogna però aggiungere che tra gli attaccanti c’è Politano in stato influenzale e che se non dovesse stare al 100% si potrebbe ugualmente vedere Kvara dal 1′, con Neres spostato a destra. Una scelta che in ogni caso Conte farà solo domenica mattina, a poche ore dal fischio iniziale.

Pochi dubbi invece per gli altri uomini azzurri. Tra i pali ci sarà Meret; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo invece ci saranno i soliti Anguissa, McTominay e Lobotka. Il centravanti non si discute: Romelu Lukaku ancora titolare.