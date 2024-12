Napoli calcio ultimissime- Non si allena un titolarissimo azzurro e la sua presenza per la gara contro il Venezia è da ritenersi in dubbio.

Le ultime settimane del Napoli sono state condizionate anche da qualche infortunio di troppo, che ha coinvolto anche elementi di assoluto spessore della rosa. Il primo è stato quello di Khvicha Kvaratskhelia, che sembrava poterlo tenere fuori quantomeno fino alla fine dell’anno. Invece il georgiano, dopo aver saltato la gara contro l’Udinese, è riuscito a subentrare nella gara contro il Genoa. Da chiarire, ora, quale sarà la scelta per il Venezia fra gestione e ritorno fra i titolari.

Come se non bastasse, una settimana dopo si è fermato anche Alessandro Buongiorno, il cui recupero sicuramente non avverrà prima della seconda metà di gennaio. Situazione che, così, ha portato al ritorno fra i titolari di Juan Jesus e che probabilmente costringerà il club ad acquistare un altro difensore in tempi abbastanza stretti. Oggi da Castel Volturno arrivano notizie di altri problemi.

Da Castel Volturno, problemi per Politano: la situazione

La società ha infatti comunicato che Matteo Politano non si è allenato quest’oggi per un leggero stato influenzale. La sua presenza per la gara di domenica contro il Venezia è da ritenersi così incerta e dipenderà dalla rapidità con cui l’esterno azzurro smaltirà questo malanno.

Un piccolo stop, ma che crea sicuramente qualche problema in vista di domenica in considerazione anche della condizioni fisiche non perfette di Kvaratskhelia. Non era ancora stato chiarito infatti se Conte avesse l’intenzione o meno di rischiarlo dal primo minuto contro il Venezia, in considerazione anche di un recupero che è stato molto più rapido del previsto. Chiaramente, dipenderà tutto dalla quantità di allenamenti che Politano riuscirà ad effettuare sino a domenica in considerazione delle sue condizioni fisiche.

In caso di forfait, potrebbe così non essere scartata l’ipotesi di rivedere dall’inizio Cyril Ngonge, sceso fin qui in campo da titolare in Serie A solo in occasione della gara contro il Lecce del 26 ottobre. Sarebbe per lui una chance importantissima per provare a mostrare le sue doti e provare così a ritagliarsi un ruolo ancora più importante sino alla fine della stagione. Come detto, però, nulla è ancora certo e tutto dipenderà da come Politano riuscirà a reagire al suo stato influenzale nei prossimi giorni. La conferenza stampa di domani di Conte potrebbe essere così l’occasione utile a chiarire le intenzioni dell’allenatore.