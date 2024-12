Calciomercato Napoli Ultimissime, Antonio Conte si preoccupa di un particolare scenario che può innescarsi in questa finestra invernale

Gennaio potrebbe diventare un mese cruciale per il club azzurro. Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa, ma Antonio Conte ha un cruccio nella sua testa. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli.

Alle domande recenti di mercato poste all’allenatore partenopeo, è arrivata una risposta particolare, specialmente in merito alla situazione Raspadori. L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere sacrificato nei prossimi giorni e cambiare aria. Nel Napoli non trova spazio, ma allo stesso tempo Conte non vuole che Jack vada a rinforzare qualche diretta concorrente.

Proprio in quest’ottica, gli ultimi rumors vedono l’ex Sassuolo protagonista di uno scambio con la Juventus per arrivare a Nicolò Fagioli. Il centrocampista è un profilo gradito al mister, ma c’è uno scenario che lo preoccupa.

Scambio Raspadori-Fagioli, ecco perché è complesso

In un intervento telefonico a Radio Napoli Centrale, il giornalista Nicolò Schira di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato azzurro. Innanzitutto, ha sottolineato quanto potrebbe far comodo Lorenzo Pellegrini a mister Conte. In questo caso, lo scambio con Raspadori, potrebbe non essere più una pista fattibile. Infatti, la Roma sembra aver intenzione di trattenere Dybala.

Inoltre, si è parlato anche della trattativa con la Juventus che prevede l’inserimento di Raspadori per arrivare a Fagioli:

“La Juve per Fagioli ha bisogno di soldi, più che di scambi. L’idea del ragazzo sarebbe quella di andare all’estero, per ripartire dopo tutte le vicissitudini extracampo. Per Raspadori, la Juventus è la soluzione più gradita. Avrebbe meno concorrenza: può essere l’alternativa a Vlahovic o Yildiz. Sarebbe il primo cambio offensivo. I rapporti tra Juventus e Napoli non sono straordinari. C’è da dire che entrambe le società hanno paura di rinforzare l’altro. La Roma invece non è vista come una rivale. A Conte non fa impazzire rinforzare la Juventus”.

Dunque, la trattativa tra il club azzurro e quello bianconero resta possibile. Bisognerà anche capire come si concluderà l’affare Danilo, ormai messo ai saluti dalla Juventus per alleggerire il monte ingaggi della formazione. E il Napoli è il primo grande estimatore del difensore brasiliano. Ad ogni modo, per lo scambio Fagioli-Raspadori servirà superare tutte le incognite e le paure legate all’avversario. La Juventus, nonostante sia lontana dalla cima della classifica resta una diretta concorrente per la corsa Champions degli azzurri. E l’ultima cosa che vogliono Conte e De Laurentiis è quella di rimetterla sui binari giusti proprio grazie ad un ex partenopeo.