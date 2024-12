Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli scatenato: Danilo messo sul mercato dalla Juventus, ma c’è un ostacolo

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Giovanni Manna vuole accontentare il mister, che richiede un difensore esperto e pronto per sostituire Buongiorno e che garantisca un certo livello alto in panchina e in allenamento. Per questa ragione, il Napoli sta puntando di chiudere entro i primi giorni di calciomercato invernale la trattativa per Danilo: ecco tutte le ultimissime notizie sull’affare.

Nelle scorse ore, la Juventus ha indicato al proprio capitano di cercare una nuova squadra. Il difensore brasiliano concluderà anzitempo la sua esperienza bianconera. È stata una bandiera in tutti questi anni, un punto di riferimento. Ma per Thiago Motta non è più indispensabile. E non lo è neppure per la dirigenza che vuole alleggerire il peso del suo ingaggio, che grava alle casse della società.

Ad ogni modo, il Napoli sono giorni che ha provato a stringere per arrivare alla chiusura dell’affare Danilo, ma al momento sembra esserci un ostacolo.

Danilo, le ultime sul suo addio alla Juventus

Il contratto del difensore sudamericano ha come scadenza giugno 2025. Insomma, altri sei mesi e poi sarebbe libero di stringere accordi con qualsiasi squadra. Ma la Juventus vorrebbe privarsi di Danilo già in questi mesi, per non pagare il restante ingaggio stagionale fino a giugno.

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio account X, Giuntoli non vuole regalare calciatori a nessuno. Tanto meno al rivale e diretta concorrente Napoli. Infatti, la Juventus non accetterebbe una risoluzione contrattuale con Danilo, che a quel punto si svincolerebbe e potrebbe accettare il miglior offerente. I bianconeri hanno intenzione di vendere il giocatore, magari anche a cifre irrisorie, ma non c’è la volontà di rescindere. Ecco di seguito il post del giornalista:

“Fonti vicine alla Juve non confermano nemmeno questa volta la possibilità di una risoluzione anticipata con Danilo”

Il Napoli attende lo sviluppo della situazione interna e guarda con interesse alla faccenda. Di certo sarebbe tutto più semplice se il calciatore classe 1991 riuscisse a liberarsi a zero. Il club azzurro e quello bianconero hanno anche un’altra trattativa complessa da intavolare. Thiago Motta è interessato a Raspadori, mentre Conte vorrebbe portare Fagioli al Maradona. I due giocatori potrebbero diventare pedine di uno scambio con l’inserimento di un conguaglio economico a favore dei partenopei. La valutazione dell’attaccante non sarà inferiore ai 20 milioni di euro.