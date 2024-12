Calciomercato Napoli ultimissime – Svelato il motivo perché Antonio Conte vuole nella sua squadra Nicolò Fagioli della Juve.

Dopo aver battuto l’Udinese, il Napoli ha vinto un’altra gara in campionato. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno sconfitto il Genoa con il risultato di 1-2.

Archiviato il match contro i liguri, la squadra di Antonio Conte è attesa dalla gara di domenica dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Venezia. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra di Eusebio Di Francesco, in casa Napoli bisogna registrare un improtante aggiornamento sul possibile approdo di Nicolò Fagioli in azzurro.

Calciomercato Napoli, Antonio Conte vuole Nicolò Fagioli per avere un giocatore alla Zielinski: i dettagli

Come riportato da Sky Sport Italia’, infatti, il tecnico pugliese vorrebbe il centrocampista per avere nella propria rosa un giocatore alla Zielinski, ovvero un calciatore che possa far viaggiare il pallone con più velocità. Fagioli non potrebbe essere la prima scelta del mercato di gennaio del Napoli, ma Conte vorrebbe un centrocampista in più.

Nel frattempo, però, bisogna registrare un’altra importante notizia che riguarda un altro giocatore della Juve: Danilo. Quest’ultimo, sempre come raccolto da ‘Sky Sport’, avrebbe aperto all’ipotesi di diventare un nuovo giocatore del Napoli.