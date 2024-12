Spunta un nome nuovo per rinforzare la difesa del Napoli: è uno degli scontenti all’interno di una big di Serie A.

Che il Napoli stia cercando un difensore da regalare ad Antonio Conte, è un fatto ormai noto da tempo. Juan Jesus e Rafa Marin non sono al momento sintonizzati sulle stesse frequenze del tecnico, ed è per questo che Giovanni Manna sta valutando diversi profili.

Il nome di Danilo è quello in cima alla lista delle preferenze: la Juventus potrebbe liberarlo già a gennaio solo a determinate condizione, ma è di queste ore la notizia secondo la quale già a gennaio i bianconeri potrebbero lasciar partire l’ormai ex capitano della Vecchia Signora.

Non c’è solo Danilo, però, a stuzzicare il direttore sportivo: nei mesi si sono fatti anche altri nomi, tra cui Ismajli dell’Empoli che sarebbe un profilo ideale per caratteristiche. In queste ore si è aggiunto un altro nome, uno scontento di una delle big di Serie A.

Calciomercato Napoli 24 – Tra i nomi del mercato di aggiunge Tomori

Secondo quanto riportato in queste ore da La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo del Napoli. Il calciatore inglese è scontento in rossonero, anche perchè non è più un elemento fisso della difesa rossonera, visto che Fonseca si sta affidando sempre più spesso a Gabbia e Thiaw.

Napoli e Juventus – si legge – sarebbero club interessati, con gli azzurri che avrebbero anche sondato il terreno. Certo, il Milan non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, ed è per questo che si guarda anche al mercato estero.

In Premier League ci sono diversi club che hanno messo gli occhi su Tomori, dal West Ham al Brighton. Il Milan non libererà Tomori per meno di 20-25 milioni di euro.