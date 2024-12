Ultimissime calciomercato Napoli, arriva un annuncio che cambia tutto sulla trattativa per il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi.

Il calciomercato del Napoli regalerà sicuramente un acquisto in virtù di un reparto difensivo in difficoltà dopo l’infortunio di Buongiorno. Le alternative attualmente presenti nel club (Juan Jesus e Rafa Marin) non offrono enormi garanzie e così potrebbe essere necessario intervenire in quel reparto.

In più, potrebbe arrivare anche un terzino sinistro per rilevare Spinazzola. Sulla fascia mancina è infatti divenuto un titolare inamovibile Olivera e così il terzino ex Roma potrebbe lasciare visto lo scarso spazio. Il nome in cima è quello di Cristiano Biraghi, terzino in uscita dalla Fiorentina. Potrebbero però esserci dei cambiamenti relativi a questa pista secondo le ultime novità di mercato.

Biraghi-Napoli, si raffredda la pista: il motivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’acquisto di Danilo escluderebbe quello di Biraghi. Il motivo sta nella duttilità del brasiliano, capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli della difesa. Tra l’altro, il capitano della Juve avrebbe anche dato il suo primo “sì” al Napoli, ma mancherebbe ancora l’accordo fra il Napoli e bianconeri.

Sarebbe quindi un notevole cambiamento rispetto ai rumors per cui il Napoli avrebbe acquistato sia un sostituto di Buongiorno sino al suo rientro, che un terzino sinistro di ruolo al posto di Spinazzola. La pista Biraghi era sembrata sin da subito la più logica per rilevare lo “scontento” Spinazzola, visti anche gli ottimi legami del suo agente Giuffredi col club azzurro. Il capitano della Fiorentina ha infatti totalmente rotto col suo allenatore Palladino a causa dello scarso spazio fin qui ricevuto dopo il cambio di modulo dell’allenatore viola.

Invece, sembra che questa pista giorno dopo giorno si stia sempre più raffreddate. A causare problemi, sono state anche le difficoltà riscontrate nel piazzare sul mercato proprio Spinazzola, il quale vorrebbe accasarsi ad un club in grado di offrirgli un posto da titolare fisso. Sempre più fredda, a detta di Di Marzio, è anche la pista Fagioli, le cui probabilità di accasarsi al Napoli già a gennaio sono reputate piuttosto basse. Può percorrere invece la strada opposta Jack Raspadori anche in via separata rispetto ad altre trattative: il Napoli lo valuta 20 milioni di euro, anche eventualmente in prestito con obbligo di riscatto. Un calciomercato che, quindi, può essere piuttosto intenso fra entrate e uscite e regalare a Conte almeno un acquisto di livello.