Tre nuovi acquisti e il titolare inamovibile: i protagonisti del nuovo contest del Napoli

Ultimissime calcio Napoli – Ecco chi sono i protagonisti del nuovo contest azzurro di queste festività natalizie: vota anche tu il migliore

Ecco tutte le ultimissime notizie del calcio Napoli. Prosegue la preparazione in vista del match contro il Venezia, così come proseguono anche i sondaggi e i giochi social del club azzurro sui propri canali ufficiali. Dopo aver votato il miglior gol del 2024, con una sorprendente vittoria di Kvaratskhelia (la rete contro il Verona) su Politano (gol contro il Monza), ora tocca agli assist.

Nel sondaggio pubblicato sull’account Instagram della SSC Napoli spunta la gara sui quattro migliori passaggi smarcanti dell’anno solare. Tra questi troviamo ben tre assist della nuova stagione, forniti tra l’altro da tre nuovi acquisti. E poi c’è una sola giocata della vecchia annata, che riguarda il tacco di Anguissa contro il Sassuolo, per la rete siglata da Rrahmani.

Gli altri assist da votare sono quelli di Neres (in Napoli-Parma, con gol di testa allo scadere di Anguissa), il pallone verticale di Lukaku per Neres (in Napoli-Como), il passaggio preciso di McTominay per la marcatura di Lukaku (contro l’Udinese).

Per votare il sondaggio è necessario cliccare qui e scegliere la giocata preferita. O in alternativa, andare attraverso il proprio account Instagram sul profilo del Napoli e cercare l’ultimo post relativo agli assist del 2024.