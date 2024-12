Calciomercato, nuovo affare fra Napoli e Torino: si era parlato di Simeone, ma è pronto invece un altro colpo a sorpresa.

Il calciomercato del Napoli prosegue spedito, fra acquisti e cessioni. Sul secondo fronte, tante sono le operazioni in vista e i giocatori sulla lista di sbarco. Con l’assenza delle coppe, infatti, Conte non è riuscito a regalare spazio a tutti gli azzurri e, per alcuni di loro, i pochi minuti a disposizione non sono stati neanche del tutto convincenti.

Per questo, il ds Manna a gennaio proverà diverse operazioni in uscita, allo scopo di regalare anche maggiore spazio a questi giocatori. Nelle scorse settimane, in particolare, si era parlato tanto della possibilità di Giovanni Simeone al Torino, pista che al momento non sembra più molto calda.

Dal Napoli al Torino: operazione a sorpresa

Rimane fermo l’interesse granata per il Cholito, ma le ultime settimane hanno evidenziato come attualmente non sia di certo lui una di quelle seconde linee in difficoltà in casa Napoli. Anzi, il suo rendimento è molto apprezzato da Antonio Conte, motivo per cui l’affare sembra al momento bloccato. Non possono escludersi colpi di scena nelle prossime settimane in caso di grande offerta, ma intano i granata puntano un altro azzurro: si tratta di Leonardo Spinazzola.

Il terzino azzurro sarebbe infatti in uscita dal club, che avrebbe già puntato su Biraghi come suo sostituto. Il Napoli aveva l’intenzione di chiudere un’operazione simile come scambio, ma Spinazzola non sembra molto convinto di un trasferimento alla Fiorentina a causa dello scarso spazio che rischierebbe di avere. Il club allenato da Palladino, infatti, ha al momento ben tre opzioni sulla fascia sinistra, con il titolare Gosens che sembra in questo momento quasi inamovibile. Ecco che, così, secondo quanto riportato da Tuttosport, si sarebbe inserito il Torino.

L’opzione granata è, invece, di grande gradimento per il calciatore del Napoli, dato che in granata sarebbe quasi certo della titolarità. Anche con il Napoli l’affare è assolutamente possibile. Il club azzurro ha infatti acquistato il calciatore a parametro zero e sarebbe disposto a cederlo a cifre abbastanza contenute: le cifre riportate si aggirano intorno ai 2 milioni. La cessione al Torino invece che alla Fiorentina non cambierebbe di molto i piani del club, che comunque si dirotterebbe su Biraghi per sostituirlo, ma separando le due operazioni. Le prossime settimane chiariranno meglio la fattibilità concreta di un intreccio che, però, si prospetta abbastanza caldo.