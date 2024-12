Napoli Calcio Ultimissime – Uno degli obiettivi di mercato degli azzurri avrebbe accettato il trasferimento per gennaio: le prossime mosse nella trattativa

Per il Napoli calcio ultimissime giungono sul tema calciomercato. Sarà questo il focus principale per il prossimo mese, parallelo al rendimento degli azzurri in campionato. La squadra di Antonio Conte, infatti, dovrà mantenere altissima l’attenzione se vorrà mantenere la posizione più alta della classifica, a partire dalla partita contro il Venezia di domenica prossima. I partenopei non potranno sbagliare, soprattutto in una giornata in cui l’Atalanta, capolista, sarà impegnata contro la Lazio in una sfida molto delicata.

Quella del Maradona sarà l’ultima gara di questo 2024, già dalla successiva, contro la Fiorentina al Franchi il 4 gennaio prossimo, la campagna acquisti invernale si sarà aperta ed il Napoli potrà già intervenire. L’obiettivo principale, come ampiamente compreso, è quello del difensore centrale. Un rinforzo necessario dopo l’infortunio di Buongiorno e, soprattutto, per una scarsa affidabilità e fiducia nei confronti di Juan Jesus e Rafa Marin.

Napoli, nuovo tentativo per Bijol: ha aperto al Napoli

Il primissimo nome nella lista è quello di Danilo, come riportato anche sulle pagine di Spazio Napoli in queste ore. La trattativa per il brasiliano, però, non è semplice. La Juventus non si vuole liberare così facilmente del suo capitano, specie per questioni numeriche in difesa. Anche i bianconeri, infatti, sono a caccia di un centrale dopo i gravissimi infortuni di Bremer e Cabal ad inizio stagione.

Proprio per le difficoltà di portare a termine questo affare, il Napoli si starebbe muovendo verso delle alternative. Le prime sono quelle che conducono a Ismajli e Martinez Quarta, ma piace molto anche Bijol. Il difensore dell’Udinese, recente avversario proprio degli azzurri in campionato, avrebbe accettato il trasferimento, secondo quanto riferito dal Mattino.

Una trattativa, anche in questo caso, per nulla semplice da portare a termine. Sia perché il difensore ha un valore importante (almeno 20 milioni di euro), sia per l’importanza che ricopre per l’Udinese. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il proprio titolarissimo a gennaio, privandosi di un pezzo da novanta a metà stagione, con una salvezza ancora matematicamente da conquistare.

L’apertura di Bijol è sicuramente un fattore, che potrebbe aiutare il d.s. Manna a chiudere positivamente le operazioni, ma i contatti con la famiglia Pozzo potrebbero rinnovarsi solamente in estate. Resta, comunque, una delle alternative per i partenopei, che si muoveranno in queste settimane per trovare l’opportunità migliore.