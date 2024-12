Dall’Inghilterra, incredibile Osimhen: il Manchester United offre tre giocatori al Napoli

Calciomercato Napoli 24, il Manchester United punta Osimhen in una trattativa incredibile: offerti tre giocatori al Napoli.

Il caso Osimhen è stato uno dei grandi temi dell’estate del Napoli. Il club azzurro ha provato a cederlo praticamente per tutto il mercato, con la necessità di liberarsi di un calciatore scontento e di un costoso ingaggio da 10 milioni all’anno. Nonostante una clausola rescissoria da 120 milioni, il club è arrivato al “gong” del mercato italiano e inglese senza chiudere per il suo addio. Solo a settembre inoltrato, si è riuscito a trovare una soluzione (quantomeno momentanea) grazie al Galatasaray, che ha rilevato il calciatore in prestito fino alla fine dell’anno facendosi carico anche del suo ingaggio.

Al suo ritorno dal prestito, il Napoli dovrà però nuovamente cercare per lui una destinazione. Sembra improbabile infatti che il Galatsaray possa farsi carico anche dell’elevata cifra richiesta anche per l’acquisto del suo cartellino, nonostante una clausola rescissoria ora inferiore (75 milioni). Ci sarebbero così i club di Premier League in testa per lui, con in particolare il Manchester United.

Dall’Inghilterra, maxi scambio per Osimhen: la situazione

Nuove notizie dall’Inghilterra riportano anche la possibilità di un incredibile scambio per portare al suo addio. Secondo quanto riportato da TBR Football, infatti, il club inglese vorrebbe rivelarlo già a gennaio, ma dovrebbe prima piazzare almeno uno fra Zirkzee, Hojlund e Rashford. Così, con il Napoli si potrebbe anche ragionare su uno scambio con almeno uno fra questi giocatori.

Di certo, una soluzione che presenta molte complicazioni, a partire dall’elevato ingaggio dei tre calciatori che, però, sono tutte e tre soluzioni gradite al Napoli e ad Antonio Conte. L’olandese è infatti (secondo i rumors) un giocatore che il club avrebbe sondato già in estate, ma in un momento in cui le cifre per la sua cessione erano forse eccessive. Anche Hojlund è stato coinvolto dai “rumors” azzurri, ma quando ancora giocava all’Atalanta. Per entrambi, l’avventura ai Red Devils è stata però davvero un flop totale. Infine, c’è Rashford, giocatore che ha totalmente rotto con l’ambiente dello United e con l’allenatore Amorim. Per lui, a meno di un riavvicinamento, l’unica soluzione sembra essere un addio a gennaio, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua destinazione.

Ecco che allora non può escludersi un approdo azzurro di almeno uno fra tre giocatori sicuramente di grande livello nonostante una stagione molto deludente. Le prossime settimane chiariranno le possibilità concrete di un simile maxi affare.