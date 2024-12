Acquisti Napoli, aumentano le chances di un colpo dalla Serie A per il Napoli: il club ha aperto alla cessione già a gennaio.

Il calciomercato del Napoli può regalare colpi di scena anche a gennaio. Dopo un’intensa estate, che ha portato colpi di calibrio internazionale come Neres, Lukaku e McTominay, anche la sessione invernale del calciomercato potrebbe portare qualche rinforzo. In particolare, sarà probabile quantomeno un intervento nel reparto difensivo: manca infatti un’alternativa di livello rispetto alla coppia titolare di centrali composta da Buongiorno e Rrahmani.

L’infortunio del difensore italiano ex Torino ha aumentano ancora di più la necessità a gennaio di intervenire nel reparto. Le riserve presenti in rosa hanno confermato infatti una affidabiità non totale, fra un Juan Jesus un po’ in avanti con gli anni e un Rafa Marin che è al momento un vero e proprio oggetto misterioroso. Così, l’acquisto per il reparto potrebbe a questo punto arrivare dal calciomercato di gennaio: c’è una soluzione che ha acquistato sempre più posizioni.

Calciomercato Napoli, l’Empoli apre Ismajli

Secondo quanto riportato da Tutomertcatoweb, l’Empoli avrebbe aperto alla cessione di Ismajli. Il centrale albanese ha infatti il suo contratto in scadenza nel 2025 e la società toscana preferirebbe cederlo a gennaio piuttosto che rinunciare a lui a parametro zero al termine del campionato.

Su di lui, l’interesse del Napoli è forte e il suo acquisto avrebbe sempre più acquistato posizioni. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, ma in una posizione non di vantaggio al momento, dato che il ds Giuntoli preferirebbe optare per lo slovacco Hancko.