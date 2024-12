Ultimissime calcio Napoli, pronta una mini-rivoluzione a gennaio: tre addii daranno il via libera per l’arrivo di tre nuovi calciatori.

Il Napoli si avvicina a grandi passi al calciomercato di gennaio. Il club azzurro ha avuto un inizio di stagione molto positivo, che lo vede in piena lotta per la conquista dello Scudetto. L’unico neo può essere uno sfruttamento non totale della rosa a disposizione, che vede una serie di giocatori fin qui ai margini. Questo porta a ritnere che la rosa a disposizione di Conte possa sicuramente ricevere miglioramenti nella sessione invernale di mercato.

Fa il punto al riguardo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, che mette in cima come acquisto, chiaramente, quello del difensore centrale. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha infatti evidenziato l’urgenza di trovare alla svelta un’alternativa in grado di non far rimpiangere i titolari del reparto arretrato.

Napoli, arrivano tre colpi dal mercato

Il primo candidato al colpo in difesa resta sempre il brasiliano della Juve Danilo, profilo graditissimo anche all’allenatore Conte. Molto apprezzata è, inoltre, anche la sua duttilità, che gli permette di giocare anche come terzino oltre che da centrale. Le difficoltà nel trovare la quadra con la Juve costringono però a valutare le alernative e intriga molto al riguardo Luiz Felipe come opzione low cost (è svincolato dopo la fine della sua avventura in Arabia). C’è qualche dubbio, però, sulle sue condizioni fisiche.

L’acquisto del difensore però potrà avvenire solo dopo almeno una cessione in grado di liberare un posto in lista Serie A. Saranno, così, settimane intense anche sotto il punto di vista delle cessioni. Secondo la rosea, sarà da monitorare la situazione di Folorunsho, che piace alla Fiorentina per sostituire lo sfortunato Bove. La sua cessione però aprirebbe la necessità di un acquisto a centrocampo ed è per questo che il Napoli monitora in casa Juve anche la pista Nicolò Fagioli. Nell’ambito delle trattative col club bianconero, potrebbe rientrare anche lo scontento Raspadori, oramai sempre più ai margini a Napoli.

Infine, possono arrivare novità anche sulla fascia sinistra. Con la cessione di Leonardo Spinazzola, infatti, potrebbe arrivare un altro terzino sinistro. Nettamente in cima è il nome di Cristiano Biraghi. Si fa avanti anche l’ipotesi di uno scambio con la Fiorentina fra i due “scontenti”, ma al momento è il terzino azzurro a bloccare questa soluzione. Pronto all’addio anche Rafa Marin, che piace al Como di Fabregas.