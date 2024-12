Rafa Marin, arriva la scelta sul futuro: la comunicazione al Napoli

Calciomercato Napoli 24- Rafa Marin ha comunicato la sua scelta per il futuro dopo le tante voci di mercato degli ultimi giorni.

Il Napoli interverrà sicuramente nel mercato di gennaio con almeno un acquisto al fine di ridefinire meglio le proprie seconde linee. Tanti sono infatti i calciatori che non hanno convinto Conte e che, fin qui, stanno ricevendo davvero poco spazio. Particolare è soprattutto la situazione di Rafa Marin, il quale si sta rivelando fin qui un vero e proprio oggetto misterioso.

Il difensore centrale spagnolo è arrivato quest’estate fra tante attese dal Real Madrid, il quale ha dimostrato di credere ancora però in lui inserendo un’opzione di recompra prima della cessione al club azzurro. Il giocatore però non ha ancora fin qui debuttato in Serie A, racimolando solo due presenze in Coppa Italia dove, tra l’altro, non ha neanche convinto del tutto. L’infortunio di Buongiorno poteva aprirgli nuovi spazi, ma a Genova Conte ha preferito schierare Juan Jesus al suo posto. Sembra chiaro, quindi, qualche problema di ambientamento.

Mercato Napoli, Rafa Marin verso l’addio: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia una scelta già fatta per il suo futuro: il giocatore avrebbe infatti già comunicato alla società di voler andare altrove per giocare di più. Su di lui c’è il allenato dal suo connazzionale Cesc Fabregas, che sarebbe ben felice di accoglierlo.

Secondo la rosea, l’operazione verrà però effettuata senza fretta, dato che il centrale non occupa posti extra in lista essendo un under 22. L’idea del club azzurro resta comunque quella di lasciarlo andare per far entrare un profilo di maggiore esperienza e affidabilità, utile ad aggiungere un ‘alternativa di livello maggiore alla coppia Rrahmani-Buongiorno. D’altronde, Rafa Marin sembra al momento davvero un calciatore ai margini: Conte, nella conferenza pre-gara di venerdì, aveva infatti chiarito come ogni sua scelta (compresa quella sul centrale) fosse ben motivata.

Il Napoli così continua a seguire tutte le piste in grado di sostituirlo, con sempre in testa il brasiliano della Juve Danilo. Le complicazioni nel trattare con la Juve non eslcudono però le tante altre alternative, come lo svincolato Luiz Felipe, l’albanese dell’Empoli Ismajli e l’argentino della Fiorentina Martinez Quarta. Si attende una decisione al riguardo a stretto giro, essendoci l’urgenza di intervenire in questo ruolo a causa dell’infortunio di Buongiorno. Gli interventi in difesa, così, saranno assolutamente la parte prioritaria del mercato di gennaio, fra entrate e uscite.