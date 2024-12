Napoli calcio notizie – In casa azzurra, si inizia a ragionare su come investire i 75 milioni di euro che arriveranno dalla cessione di Osimhen: c’è un nome che piace a tutta la società.

Nelle ultimissime ore in casa Napoli calcio, si dibatte molto sulle notizie di mercato: tra meno di due settimane partirà la sessione invernale di gennaio, per cui si aspetta un Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ndr) scatenato per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi desiderati. Un occhio di riguardo sarà dato alla difesa, ma è chiaro che l’operato dell’uomo mercato azzurro non va a trascurare neanche gli altri reparti. Anche perché gennaio, spesso, è una tappa interlocutoria anche in vista di giugno, per cui gli azzurri stanno mettendo in conto già da oggi diverse operazioni.

Buona parte dei discorsi è legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, mentre ci sono pochi dubbi sul fatto che Victor Osimhen (oggi in prestito al Galatasaray, ndr) dirà addio a titolo definitivo. Resta da capire chi eventualmente si farà carico di versare l’importo della clausola rescissoria nelle casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis (da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero, ndr). In tal caso, gli azzurri avrebbero individuato il profilo giusto su cui puntare a partire dal termine della stagione ora in corso.

Ultimissime notizie calcio Napoli, azzurri su Jhon Duran: la rivelazione di Venerato

La SSC Napoli starebbe meditando, in vista del mercato estivo, di mettere in conto un possibile assalto per l’attaccante dell’Aston Villa, Jhon Duran.

A parlarne è stato il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni dell’emittente Canale 21, spiegando quella che è l’intenzione del club azzurro nel caso in cui, come sembra, Victor Osimhen dirà addio a titolo definitivo al Napoli attraverso la clausola rescissoria:

“So per certo che Jhon Duran è un nome che piace a tutti. Mette d’accordo Conte, Manna e De Laurentiis. L’Aston Villa ora spara 40 milioni di euro”.

Napoli su Duran, chi è l’attaccante dell’Aston Villa

Jhon Duran è uno dei nomi tenuti d’occhi dalla SSC Napoli nell’ottica di un possibile acquisto in attacco nei prossimi mesi (quindi, non per gennaio, ndr). L’attaccante, di nazionalità colombiana, ha da poco compiuto 23 anni e in questa prima parte di stagione ha totalizzato 12 gol in 25 partite, in tutte le competizioni, con l’Aston Villa. Secondo quanto si apprende da Transfermarkt, il suo valore di mercato è pari a 40 milioni di euro. Nella sua carriera ha vestito le maglie di: