Uno dei pochi flop stagionali pronto a lasciare il club azzurro a gennaio: gli agenti hanno già ricevuto offerte

Si avvicina gennaio, rumors e trattative si fanno sempre più intensi. Giovanni Manna lavora per migliorare la rosa del Napoli e le ultime notizie sul mondo del calcio azzurro portano ad una riflessione interna in merito ad uno dei flop dello scorso mercato.

Infatti, stando a quanto riferito dal giornalista Mirko Calemme sul suo account X, il futuro di Rafa Marin sarà lontano da Napoli. O meglio, i prossimi mesi li trascorrerà con una maglia diversa da quella partenopea, poi tornerà alla base. Infatti, il difensore spagnolo avrebbe chiesto a Conte di andare via in prestito in questa finestra di mercato invernale, per avere la possibilità di giocare. Mentre il Napoli ha intenzione di farlo restare in Serie A cedendolo temporaneamente a club italiani, i suoi agenti avrebbero già ricevuto offerte dall’estero.

Ad ogni modo, terminato il periodo di prestito fino a fine stagione, Rafa Marin tornerà al Napoli ed effettuerà il ritiro con gli azzurri per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. Insomma, sarà un addio solo temporaneo. Al momento, l’ex Real Madrid è stato superato nelle gerarchie anche da Juan Jesus, che giocherà titolare i prossimi impegni di campionato vista l’assenza di Buongiorno.