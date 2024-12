Napoli calcio ultimissime – Il club azzurro sembra aver sciolto le riserve sul futuro di Rafa Marin: il difensore spagnolo è stato accostato al Como nelle ultime ore.

Le ultimissime notizie legate al Napoli calcio parlano di un gruppo che vuole in ogni modo continuare sulla scia della vittoria ottenuta contro l’Udinese: a Marassi, contro il Genoa, gli uomini di Antonio Conte hanno modo di mandare un segnale importante a tutto il campionato. Un’eventuale vittoria, in trasferta, senza Alessandro Buongiorno (mentre per Kvara bisogna aspettare le prossime ore, ndr), sarebbe un modo forte per dire a tutte le altre concorrenti che il Napoli c’è, con tutte le difficoltà del caso.

L’infortunio dell’ex Torino (che potrebbe averne anche più di un mese, ndr) pone l’accento sulla necessità di intervenire sul mercato, soprattutto in difesa. Anche perché Juan Jesus e Rafa Marin sembrano non convincere più di tanto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, motivo per cui bisognerà capire se possono esserci evoluzioni anche per quanto concerne il mercato in uscita. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore Rafa Marin è stato accostato al Como, ma l’edizione odierna de Il Mattino fa chiarezza su quella che sembra essere l’intenzione da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis per il difensore ex Real Madrid.

Ultimissime Napoli calcio, gli azzurri hanno deciso il futuro di Rafa Marin

Rafa Marin sarà una delle cessioni della SSC Napoli, dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Serie A? A parlarne è Il Mattino oggi in edicola, rispondendo a quelle che sono state le notizie delle ultime ore.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Occhio anche ad un’operazione in uscita che potrebbe aprire le porte ad un altro innesto sempre nel pacchetto del difensori centrali. Rata Marin, infatti, è stato richiesto da alcuni club di A ed anche all’estero: il Napoli non intende cederlo, ma sembra riflettere su un eventuale prestito (oneroso) anche per fargli acquisire minutaggio e poi rivalutarlo l’anno prossimo“.

Il club azzurro, dunque, non sembra chiudere la porta a un possibile addio, seppur temporaneo, di Rafa Marin. Discorso, difatti, segnato anche per Juan Jesus (indiziato numero uno a sostituire Alessandro Buongiorno contro il Genoa, ndr): il difensore ex Roma e Inter dirà con ogni probabilità addio al club azzurro. Da capire se il tutto si consumerà già a gennaio o se si aspetterà il prossimo giugno.