Napoli Calcio – Ultimissime. La società azzurra monitora un profilo importante. Le parole del giocatore fanno sognare i tifosi partenopei.

La sessione invernale di calciomercato sarà molto importante per il Napoli. La società azzurra starebbe monitorando diversi profili, ma anche sul fronte cessioni non sono da escludere cambiamenti importanti. In modo particolare, va tenuta in considerazione la situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe approdare altrove assicurando al presidente De Laurentiis una grossa somma di denaro.

L’attaccante nigeriano fa gola a diverse squadre, le quali hanno potuto ammirare nuovamente le sue qualità nella massima serie turca. Non a caso, sulle tracce dell’ex Lille ci sarebbe il Manchester United. I Red Evils vivono l’ennesima stagione complicata, motivo per il quale starebbero pensando ad un grande colpo per rilanciarsi. La società inglese, pur di arrivare al calciatore di proprietà del Napoli, sarebbe disposta ad inserire nella trattativa alcuni protagonisti. Tra questi, è stato fatto anche il nome di Marcus Rashford, ormai bandiera del club nonostante la giovane età. A tal proposito, il classe 1997 ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando proprio il suo futuro.

Rashford “saluta” il Manchester United: le sue parole

Le prossime settimane saranno molto importanti per tanti club e calciatori. Come spesso accade, il mercato può intrecciare diverse operazioni cruciali. Da tempo, il Manchester United segue Victor Osimhen che sarebbe pronto ad unirsi al club inglese. Quest’ultimo, per convincere Aurelio De Laurentiis alla cessione vorrebbe aggiungere qualche calciatore nella trattativa. Tra questi, c’è proprio Marcus Rashford. Lo stesso giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal giornalista Henry Winter analizzando il suo futuro. Di seguito l’annuncio.

“Sento di essere pronto per una nuova sfida. Ci sono prossimi step nel mio percorso. Quando andrà via da Manchester non farò mai commenti negativi sul club, non rispecchia affatto la persona che sono. Una volta lasciati i Red Evils farò una sola dichiarazione perché sarò per sempre uno di loro”.

Le parole del talento inglese hanno accesso un campanello d’allarme importante. Oltre all’ipotesi clamorosa legata al possibile passaggio al Napoli, tra i club interessati ci sarebbe anche l‘Atletico Madrid. La dirigenza spagnola starebbe studiando la possibilità di ingaggiare il giocatore in prestito già a gennaio. D’altro canto, però, i Red Evils vorrebbero una cessione a titolo definitivo.

In questa situazione, però, sarà molto curioso scoprire l’atteggiamento del Napoli. Al momento, non sono arrivate conferme sul presunto interesse del club azzurro, ma in caso di proposta ufficiale verranno fatto con ogni probabilità le dovute valutazioni.