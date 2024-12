Ultimissime Calciomercato Napoli – In casa azzurra arrivano ottime notizie, il tecnico salentino può finalmente esultare.

Le ultimissime notizie di calciomercato fanno sorridere il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un profilo difensivo affidabile che, probabilmente, prenderà il posto di Juan Jesus. Non si tratta, tuttavia, dell’unico ruolo in cui la dirigenza intende apportare delle modifiche poiché anche la permanenza di Leonardo Spinazzola è tutt’altro che scontata. A rimpiazzare l’ex esterno della Roma potrebbe essere Cristiano Biraghi, attualmente in forza alla Fiorentina ma alla ricerca di una nuova sistemazione. Attenzione, perché proprio su un obiettivo difensivo del Napoli sono arrivate parole confortanti per Antonio Conte: l’annuncio fa sorridere il tecnico pugliese.

Nuovo difensore Napoli, Sky: “Luiz Felipe può arrivare subito”

Il Napoli è chiamato a rinforzare la propria rosa in occasione della finestra invernale di calciomercato che aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, è impegnato nell’impresa di regalare un nuovo centrale difensivo ad Antonio Conte. Gli ultimi indizi insistono su Luiz Felipe, ex centrale della Lazio ,in passato anche in orbita della Nazionale. Sull’eventuale arrivo dell’italo brasiliano si è esposto Luca Marchetti. Di seguito quanto evidenziato dal giornalista di Sky ai microfoni di Radio Marte:

“Il rinforzo più facile è Luiz Felipe. Il giocatore è svincolato, per cui già a partire da domani potrebbe essere a disposizione di Conte”.

Questo quanto affermato da Marchetti riguardo il possibile trasferimento dell’obiettivo partenopeo alle pendici del Vesuvio. Lo status di svincolato rende decisamente più semplice l’arrivo dell’affidabile centrale di difesa, Antonio Conte non può che sorridere.

I prossimi giorni saranno fondamentali nella definizione delle trattative che il Napoli sta tenendo in piedi. L’inizio della nuova sessione di calciomercato si fa sempre più vicino, il direttore Manna è chiamato a battere un colpo nel minor tempo possibile. Ad aumentare le urgenze degli azzurri è il recente infortunio rimediato sfortunatamente da Alessandro Buongiorno durante la seduta di allenamento. Il rientro dell’ex Torino è programmato per la fine di gennaio, motivo che induce la società a regalare immediatamente un difensore affidabile al tecnico pugliese.

Proprio Luiz Felipe, in seguito all’avventura in Arabia non proseguita nel migliore dei modi, potrebbe fare ritorno in Italia e sottoporsi alla guida di Antonio Conte. L’allenatore apprezza l’esperienza e le qualità del classe ’97 che proprio a Napoli potrebbe raggiungere il punto più alto della propria carriera.