Calciomercato – La Juventus continua a essere in pressing per Giacomo Raspadori e mette sul piatto Danilo e un altro giocatore: il Napoli ora sembra riflettere sulla situazione.

Mancano circa due settimane all’inizio della sessione di calciomercato di gennaio ma in casa Napoli sono molteplici le voci riguardanti il club partenopeo, sia in entrata che in uscita. Tanti i nomi accostati al club azzurro, soprattutto legati al reparto difensivo: da Jakub Kiwior a Ardian Ismajli, passando per Danilo. Quest’ultimo, di proprietà della Juventus, potrebbe clamorosamente liberarsi dai bianconeri (clicca qui per tutte le ultime novità) e, per questo, c’è la possibilità che possa aprirsi un asse di mercato infuocato tra Napoli e Torino.

A tal riguardo, la situazione potrebbe essere legata al destino di Giacomo Raspadori: l’attaccante di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis è da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, rispettivamente uomo mercato e tecnico della Vecchia Signora. Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano novità, con gli azzurri che sembrano aprire a un possibile addio dell’ex Sassuolo. Oltre a Danilo, c’è anche il nome di Nicolò Fagioli a stuzzicare il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna, senza dimenticare che la medesima è una pista che sembra gradire anche Antonio Conte, che ha un peso sicuramente rilevante nelle strategie della società sul calciomercato.

Ultime calciomercato SSC Napoli, Juve – Raspadori: tutte le novità

Arrivano ulteriori novità in merito al possibile passaggio di Giacomo Raspadori alla Juventus, con il Napoli che – secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – sembra aprire all’idea, a determinate condizioni.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“La novità è che il Napoli, dopo aver fatto a lungo muro, negli ultimi giorni è diventato più malleabile sull’argomento, forse anche perché la Juventus ha due assi nella manica: Danilo e Nicolò Fagioli, due giocatori che piacciono ad Antonio Conte e che potrebbero in qualche modo sbloccare l’affare. (…) La Juventus aveva provato a sondare il terreno per avere Raspadori in prestito ricevendo un no come risposta. Il Napoli vuole monetizzare (valutazione dell’attaccante sui 18-20 milioni)”.

Mercato Napoli, le ultime su Danilo e Fagioli

Danilo è un nome che da settimane è entrato nei radar del Napoli. Il capitano bianconero ha recentemente dichiarato di non voler lasciare la Juventus, ma è chiaro che il suo rendimento sembra non soddisfare Thiago Motta. Anche Nicolò Fagioli è in uscita dai bianconeri e il suo nome è molto gradito sia a Giovanni Manna che Antonio Conte. Queste sono le possibili carte che la Juve può giocarsi per arrivare a Giacomo Raspadori.