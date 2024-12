“Abbiamo incassato solo 7 milioni”: caso Osimhen, dalla Francia arrivano nuove accuse

Arrivano nuove accuse in queste ore dalla Francia per quanto riguarda il caso Osimhen. Il presidente del Lille non ci sta.

Quella di Victor Osimhen è una questione tutt’altro che chiusa in casa Napoli: il suo addio è arrivato in maniera tardiva, con il Galatasaray che ha trovato l’accordo con il club azzurro ed ha deciso di puntare su di lui per portare a Istanbul un attaccante di sicuro affidamento.

Il Napoli si è liberato di una presenza che stava per risultare tremendamente scomoda, sotto il punto di vista tecnico ed economico. Come detto, la questione non è ancora chiusa del tutto ed il problema si ripresenterà alla fine di questa stagione.

Il Galatasaray avrebbe avuto anche l’idea di provare a prendere il nigeriano in via definitiva, ma chiudere l’accordo con il Napoli non è affare semplice, soprattutto perchè Aurelio De Laurentiis non vuole svenderlo, seppur si ritenga assolutamente necessario lasciarlo andare ed evitare di protrarre a lungo una situazione già di per sé complessa.

Caso Osimhen, arrivano nuove accuse dalla Francia

Quella di Osimhen rappresenta una situazione scomoda nel presente, probabilmente nel futuro e ad oggi anche dal passato arrivano grane in casa Napoli che riguardano l’attaccante nigeriano.

Spesso si è parlato di quella che è stata la trattativa con il Lille per portarlo in Italia e quella che è stata la cifra versata dal Napoli nelle casse del club francese. Il presidente del Lille Olivier Létang, ospite de l’Équipe du Soir, ha parlato nuovamente del caso Osimhen e di quanto effettivamente sia entrato economicamente nelle casse del suo club. .

“Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 80 milioni. Se facciamo il bilancio dell’operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni e il valore dei 4 giocatori del Napoli che valevano zero, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club”.

Parole molto pesanti, che mettono sulle spalle del Napoli stesso una pressione mediatica importante. Il presidente del Lille ha poi rincarato la dose facendo il paragone con altre operazioni di mercato portate a termine dal suo club.