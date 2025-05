Napoli, interesse per un giovane spagnolo: occhio alla concorrenza italiana

La dirigenza del Napoli pronta a sfidare la concorrenza per il talento spagnolo, la situazione.

Prosegue spedito il lavoro sul mercato da parte di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli ha diversi nomi in mente per la prossima stagione, e sembra più che intenzionato a centrare tutti gli obiettivi di mercato.

È chiaro, quello di Kevin De Bruyne è al momento il nome che più fa brillare il taccuino del dirigente azzurro, ma Manna ha in mente anche altri prospetti. E se da un lato spiccano Sudakov o Jonathan David, com’è giusto che sia, dall’altro c’è un nome che potrebbe rappresentare una vera sfida per il Napoli.

Gutierrez, è duello Napoli-Juve: la situazione

Si tratta di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001. In forza al Girona, Gutierrez ha giocato 36 partite tra campionato, Coppa del Re e Champions League, mettendo a referto 2 gol e sei assist. Quanto basta per attirare l’attenzione dei club europei.

Attenzione, però, perché quello del Napoli non è l’unico interesse. Sulle tracce di Miguel Gutierrez ci sarebbe anche la Juventus. A riportarlo è Tuttosprt, che analizza la situazione in casa Juve, I bianconeri vedono Gutierrez come potenziale sostituto di Andrea Cambiaso e pensano di inserire nell’eventuale trattativa anche una contropartita tecnica come Arthur.

Manna, però, ha messo gli occhi sul 24enne spagnolo, che al momento potrebbe valere intorno ai 20-25 milioni di euro.