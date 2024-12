Le notizie di calciomercato delle ultime 24 ore: il Napoli punta un vecchio pupillo di Antonio Conte che gli ha permesso di vincere in campionato

Ci sono amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Romelu Lukaku, tornato alla corte di Antonio Conte dopo qualche stagione lontano dal mister. Il belga ha sempre detto di trovarsi bene con l’allenatore, quasi da preferirlo rispetto a tanti altri. E non a caso, ha aspettato fino all’ultimo quest’estate, pur sapendo che la trattativa con il Chelsea sarebbe stata complicata. C’è però una notizia delle ultime 24 ore che potrebbe cambiare il calciomercato del Napoli.

E il Chelsea ritorna nella mente di Antonio Conte quando deve fare un nome a Giovanni Manna per rinforzare la squadra a gennaio. Il club azzurro sta puntando specialmente su un difensore centrale, ma non è la sola opzione che tiene in considerazione il direttore sportivo.

Infatti, secondo Sky Sport, il mister avrebbe chiesto almeno tre rinforzi. Quattro se dovesse partire Giacomo Raspadori in inverno. Oltre al difensore centrale serve rinforzare il centrocampo con un mediano e la corsia mancina con un esterno. Chiaramente, quest’ultima opzione dev’essere legata alla partenza di Spinazzola.

Calciomercato Napoli, Conte vuole Matic per gennaio

Nella lista dei desideri di Antonio Conte ci sarebbe una vecchia conoscenza, che gli ha permesso di vincere subito la Premier League, al primo anno al Chelsea: Nemanja Matic. Già conosce bene il calcio italiano, poiché è stato portato da Mourinho in Serie A, alla Roma.

Lo stesso Matic si rese protagonista in positivo nell’annata della vittoria in Premier League con il Chelsea, durante la stagione 2016-17. Secondo Conte era un giocatore chiave per il suo centrocampo. E non a caso, quando a fine stagione il serbo lasciò Londra per seguire Mourinho allo United, il trasferimento destò particolare scalpore e lasciò l’amaro in bocca nell’allenatore leccese.

Tra i due c’è sempre stato un buonissimo rapporto. Matic stravede per Conte e potrebbe continuare ad essere utile per la sua idea di gioco. Si tratta di un centrocampista d’esperienza, capace di leggere in anticipo alcune situazioni e soprattutto potrebbe portare nello spogliatoio sano agonismo e leadership. Attualmente gioca al Lione e sulle sue tracce secondo Sky Sport ci sarebbe anchela Fiorentina. In fin dei conti, l’ex allenatore di Juve e Inter è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis non solo per ritornare in Champions League o vincere un altro Scudetto. L’obiettivo è portare ad un livello superiore la società, passando anche da acquisti importanti, che possono lasciare il segno nei più giovani e all’interno del club.