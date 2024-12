Lista dei desideri del Napoli, non solo il difensore: ecco i quattro acquisti

Spunta la lista degli acquisti del Napoli di gennaio: Antonio Conte non si accontenta solo di un difensore centrale, ecco tutti i ruoli dove bisogna intervenire

Niente letterina a Babbo Natale, ma una lista di obiettivi è stata compilata. Per il calciomercato di gennaio il Napoli ha puntato a fare 3 o 4 acquisti secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Il secondo posto in campionato non basta ad Antonio Conte, che vuole rafforzare la rosa, specialmente in vista della prossima stagione. Vuole una rosa pronta e che sia super-competitiva.

Oltretutto, in questi mesi ha capito evidentemente chi può far parte del progetto e chi invece è destinato a lasciare presto lo spogliatoio. Ad esempio, fatica a trovare spazio Giacomo Raspadori, uno dei talenti più importanti della Nazionale italiana. Di recente in un’intervista rilasciata ai canali social dell’Italia ha fatto sapere che il suo prossimo obiettivo è trovare continuità, gli servono minuti.

Una partenza di Jack potrebbe portare ad un nuovo attaccante, ma non è il solo ruolo dove il Napoli farà acquisti. Infatti, stando a quanto confermato su Sky Sport Antonio Conte ha chiesto ulteriori rinforzi.

Napoli, almeno 3 acquisti: l’idea di Conte

Nella lista dei desideri di Antonio Conte ci sarebbero almeno il difensore centrale, per dare maggiore solidità e sicurezza al reparto. Di conseguenza, Juan Jesus sarebbe l’indiziato principale a lasciare il club azzurro.

Non sufficiente anche la prova offerta di Spinazzola fino a questo momento. E il club valuta già un suo addio dopo qualche mese dall’accordo trovato con il giocatore, svincolatosi dalla Roma. A causa del ritorno alla difesa a quattro e dell’abbandono della difesa a tre, Spinazzola ha trovato un muro invalicabile sulla corsia mancina chiamato Mathias Olivera. Al posto dell’ex campione d’Europa, Conte vorrebbe Biraghi, in rottura con la Fiorentina. Un operazione di mercato che potrebbe trovare vita facile per via dei rapporti tra l’agente Giuffredi e la società partenopea.

Infine, un altro ruolo su cui Manna potrebbe concludere un incredibile colpo di mercato è il centrocampo. In particolare, il Napoli sarebbe sulle tracce di Nemanja Matic. Proprio la Fiorentina avrebbe mostrato il suo interesse nell’ex Roma, attualmente in forza al Lione. Matic conosce benissimo Conte, con cui ha vinto una Premier League al Chelsea. Insomma, 3 o addirittura 4 rinforzi per gennaio. Una rivoluzione inaspettata per una squadra posizionata in vetta alla classifica.