Udinese Napoli interviste, Neres: “Meglio a destra o a sinistra? Questa la mia zona preferita”

Tutto pronto per Udinese-Napoli: David Neres svela la sua zona di campo preferita a pochi minuti dal calcio d’inizio.

Rialzare la testa, sarà questo l’obiettivo del Napoli in vista della 16esima giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio di Baroni, doppio ko costatogli l’eliminazione dalla Coppa Italia e la testa della classifica in massima serie, la squadra di Antonio Conte questo pomeriggio sarà di scena sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium per sfidare l’Udinese di Kosta Runjaic.

Gli azzurri scenderanno in campo con uno scopo ben fisso nella testa: ritrovare la vittoria per non perdere contatto dalla vetta. Al Napoli servirà una partita di carattere, ma sopratutto di grande determinazione, per uscire con il bottino pieno dalla trasferta friulana. Il morale dei bianconeri è tornato ad essere positivo, frutto della vittoria ritrovata in casa del Monza, arrivata dopo quattro match a secco di successi. Prima della sfida, ai microfoni di Dazn come di consueto sono intervenuti diversi protagonisti della gara, tra questi anche David Neres.

Neres svela la sua zona di campo preferita prima di Udinese-Napoli

David Neres, che quest’oggi partirà titolare per far fronte all’assenza di Kvaratskhelia, si è mostrato molto carico e determinato prima della sfida: “Sono preparato, in allenamento ho dato tutto me stesso per il bene della squadra. Conte? Non mi ha detto niente nello specifico, mi ha chiesto di aiutare i compagni per portare a casa la vittoria”.

Sul ruolo ideale: “Preferisco giocare a destra perché mi trovo bene a piedi invertito, ma posso giocatore anche in altre zone dell’attacco. L’importante è giocare e fare quello che mi chiede il mister”.