Napoli Calcio Ultimissime – Romelu Lukaku si sarebbe confidato con il proprio agente, Federico Pastorello. Un retroscena inedito sull’attaccante belga

Gli occhi dei tifosi sono tutti puntati su di lui: Romelu Lukaku. Per il Napoli calcio ultimissime di questa mattina riguardano proprio l’attaccante belga, che sta vivendo un inizio di stagione altalenante. Da quando ha iniziato a vestire la maglia azzurra, ha realizzato 5 gol e servito 5 assist, ma i sostenitori partenopei non sono pienamente convinti del suo rendimento.

Sono abituati bene. In passato il Napoli ha accolto calciatori del calibro di Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen, che hanno illuminato il San Paolo prima ed il Maradona poi, a suon di giocate e gol. Il 31enne, fin qui, non ha fatto breccia nei cuori di tutti i tifosi, anzi, spesso viene utilizzato come capro espiatorio per una fase offensiva poco entusiasmante da parte della squadra allenata da Antonio Conte.

Lukaku e la confessione al procuratore: il retroscena che carica i tifosi

Big Rom ha iniziato la stagione in ritardo di condizione, non essendosi allenato tutta l’estate. Ha faticato per ottenere la forma migliore e per rientrare nei meccanismi di quel Conte che tanto lo ha voluto a Napoli. Non è ancora riuscito ad esprimersi al 100%, ma anche i meccanismi offensivi non sono stati ancora perfettamente sistemati. L’intesa con i compagni d’attacco manca.

Quello che sicuramente non manca, però, è l’amore che Lukaku avrebbe espresso nei confronti dei colori azzurri e di Napoli anche come città. A riportare questo retroscena inedito è Il Mattino quest’oggi, che si è soffermato su un aspetto del belga che è sicuramente sfuggito a molti. Certo, l’attaccante non è sordo e qualche fischio al momento dell’uscita dal campo contro la Lazio lo ha sentito.

“Il clima che respira intorno a lui non gli piace. Gli hanno dato fastidio quei mormorii che arrivavano soprattutto dalla Tribuna VIP del Maradona, ma ha le spalle troppo larghe per fermarsi, specie per qualche critica”.

E allora si volta subito pagina, ripensando a quel 28 agosto, quando è arrivato in città accolto da una bolgia di tifosi. Quei momenti Lukaku non li ha dimenticati, così come l’affetto ricevuto anche dopo. Sempre Il Mattino, riporta di una confidenza che il giocatore avrebbe fatto al suo procuratore Federico Pastorello:

“L’altra sera è stato a cena con i suoi procuratori, a cui ha raccontato la felicità di aver scelto Napoli. <Ho fatto bene ad aspettare l’ultimo giorno di mercato, questa città è stupenda>”.

Parole d’amore che devono galvanizzare i tifosi, che dovranno continuare a sostenerlo, nella speranza che anche il gioco di Conte lo metta nelle condizioni di poter fare più gol. Già contro l’Udinese è chiamato alla sesta rete in campionato, che potrebbe permettere al Napoli di rimanere nei piani alti della classifica.