Non solo Meret, incontro con Pastorello per un altro giocatore: può essere il nuovo acquisto del Napoli

In giornata sono arrivate ulteriori novità in merito all’incontro tra il Napoli e Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret e di un giocatore accostato agli azzurri in queste settimane.

Il Napoli e Alex Meret continuano a parlarsi, con all’orizzonte un rinnovo di contratto che si rende necessario per evitare un addio a parametro zero: questo è il clima in cui è andato in scena il confronto tra la dirigenza partenopea e Federico Pastorello, procuratore dell’estremo difensore azzurro. Più fonti hanno confermato l’incontro per avvicinarsi alla fumata bianca e per evitare l’addio a costo zero (il contratto attualmente in essere tra le parti è valido fino al 30 giugno 2025.

Ma l’ex SPAL non sarebbe stato l’unico argomento del summit tra dirigenza e procuratore: Pastorello è infatti rappresentante anche del difensore di proprietà dell’Inter, Stefan de Vrij. Il difensore olandese è anch’egli in scadenza di contratto e non si esclude che l’ex Lazio possa essere un’occasione a costo zero per la Serie A, Napoli eventualmente compreso. D’altronde, secondo anche quanto sottolineato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, tale “coincidenza” potrebbe non essere poi così tanto casuale.

Calciomercato Napoli, nuove voci su de Vrij: ha lo stesso agente di Meret

Di seguito, quanto riportato dal sito di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle parole del direttore Valter De Maggio:

“Il Napoli è alla finestra per de Vrij in vista della prossima stagione. Poi ci sarebbe Kiwior che può arrivare già a gennaio. A Castel Volturno c’è Federico Pastorello, agente di Meret, Bonny e lo stesso de Vrij”.

Possibile, dunque, che le parti possano essersi viste anche per parlare di un calciatore che nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla compagine partenopea. L’urgenza di (almeno) un difensore, il Napoli la ha però già per gennaio, motivo per cui ogni pista che porterebbe al centrale ex Lazio è da valutarsi, eventualmente, per l’estate. A patto che il calciatore, ovviamente, alla fine non resti poi all’Inter, club con cui ha un contratto in essere fino al prossimo 30 giugno.